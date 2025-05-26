الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً

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وقالت الشرطة، إنها "تلقت اتصالاً بعيد الساعة السادسة مساء عقب ورود أنباء عن وقوع تصادم بين سيارة وعدد من المشاة في وسط مدينة ليفربول".



واعتقلت الشرطة رجلاً يعتقد أنه صدم بسيارته عدداً من المارة. أعلنت الشرطة في ، الإثنين، أن "سيارة صدمت عدداً من المارة في المدينة الواقعة في شمال أثناء احتفال بفوزه بلقب الممتاز".وقالت الشرطة، إنها "تلقت اتصالاً بعيد الساعة السادسة مساء عقب ورود أنباء عن وقوع تصادم بين سيارة وعدد من المشاة في وسط مدينة ليفربول".واعتقلت الشرطة رجلاً يعتقد أنه صدم بسيارته عدداً من المارة.

وعبّرت الشرطة عن اعتقادها بأن واقعة الدهس كانت حادثاً معزولاً وليس لها علاقة بالإرهاب.



وقالت جينيفر سيمز، مساعدة رئيس شرطة ميرسيسايد، في : "ما يمكنني أن أخبركم به هو أننا نعتقد بأنه حادث منعزل، ولا نبحث حالياً عن أي له علاقة به".

وأضافت أنه يُعتقد بأن سائق السيارة هو الرجل الأبيض البالغ من العمر 53 عاماً والذي اعتُقل بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث.