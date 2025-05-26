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الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً

Lebanon 24
26-05-2025 | 18:58
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أعلنت الشرطة في ليفربول، الإثنين، أن "سيارة صدمت عدداً من المارة في المدينة الواقعة في شمال إنكلترا أثناء احتفال نادي ليفربول لكرة القدم بفوزه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز".
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وقالت الشرطة، إنها "تلقت اتصالاً بعيد الساعة السادسة مساء عقب ورود أنباء عن وقوع تصادم بين سيارة وعدد من المشاة في وسط مدينة ليفربول".

واعتقلت الشرطة رجلاً يعتقد أنه صدم بسيارته عدداً من المارة.
 
وعبّرت الشرطة عن اعتقادها بأن واقعة الدهس كانت حادثاً معزولاً وليس لها علاقة بالإرهاب.

وقالت جينيفر سيمز، مساعدة رئيس شرطة ميرسيسايد، في مؤتمر صحفي: "ما يمكنني أن أخبركم به هو أننا نعتقد بأنه حادث منعزل، ولا نبحث حالياً عن أي شخص آخر له علاقة به".
وأضافت أنه يُعتقد بأن سائق السيارة هو الرجل البريطاني الأبيض البالغ من العمر 53 عاماً والذي اعتُقل بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث.
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