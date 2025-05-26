"اتفاق مهم" بشأن نازحي مخيم الهول في سوريا.. إليكم تفاصيله

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وقال شيخموس أحمد، مسؤول في السلطة التي يقودها وتسيطر على البلاد، إنه تم التوصل إلى اتفاق على "آلية مشتركة" لإعادة العائلات من مخيم الهول، وذلك عقب اجتماع بين السلطات المحلية وممثلي الحكومة المركزية في دمشق ووفد من بقيادة الذي يحارب تنظيم داعش. أعلنت السلطات في شمال أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الانتقالية في لإجلاء المواطنين السوريين من الذي يضم عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يُزعم ارتباطهم بتنظيم داعش.وقال شيخموس أحمد، مسؤول في السلطة التي يقودها وتسيطر على البلاد، إنه تم التوصل إلى اتفاق على "آلية مشتركة" لإعادة العائلات من مخيم الهول، وذلك عقب اجتماع بين السلطات المحلية وممثلي الحكومة المركزية في دمشق ووفد من بقيادة الذي يحارب تنظيم داعش.

ونفى أحمد التقارير التي تشير إلى تسليم إدارة المخيم لدمشق في القريب، قائلا: "لم تكن هناك أي مناقشات في هذا الصدد مع الوفد الزائر أو مع الحكومة في دمشق".

يأتي هذا الاتفاق الجديد في ظل محاولات لتعزيز التعاون بين السلطات الكردية والقادة الجدد في دمشق، بعد أن أُطيح بالرئيس السابق في هجوم مناهض في كانون الأول الماضي.



وبموجب اتفاق وقع في آذار بين الرئيس السوري المؤقت وقائد قوات التي تدعمها الولايات المتحدة والمدعومة من الأكراد، من المقرر دمج قوات سوريا الديمقراطية في قوات الحكومة المسلحة الجديدة.



ومن المقرر أيضا أن تخضع كل المعابر الحدودية مع وتركيا والمطارات وحقول في الشرقي لسيطرة الحكومة المركزية.



ومن المتوقع أيضا أن تخضع السجون التي يحتجز فيها نحو 9 آلاف مشتبه بهم في تنظيم داعش لسيطرة الحكومة المركزية. (سكاي نيوز عربية)