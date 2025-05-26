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عربي-دولي
كوريا الشمالية: مشروع ترامب لـ"القبة الذهبية" تهديد خطير
Lebanon 24
26-05-2025
|
23:09
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وصفت
كوريا الشمالية
مشروع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لبناء درع صاروخية باسم "
القبة
الذهبية" بأنه تهديد "خطير للغاية" يهدف إلى تسليح الفضاء، وفق ما نقلت
وكالة الأنباء
الرسمية الثلاثاء.
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وأصدرت
وزارة الخارجية
في
بيونغ يانغ
مذكرة "لإبلاغ
المجتمع الدولي
بأن إنشاء
الولايات المتحدة
لنظام دفاع صاروخي جديد هو "مبادرة تهديدية" خطيرة للغاية تهدف إلى تهديد الأمن الاستراتيجي للدول المسلحة نوويا"، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء المركزية الكورية
الشمالية.
وقالت
وكالة الأنباء المركزية
الكورية
إنّ المذكرة التي قدّمتها الوزارة اتهمت الولايات المتحدة بأنها "عازمة على التحرك لعسكرة الفضاء الخارجي".
وأضافت الخارجية أن "الخطة الأميركية لبناء نظام دفاع صاروخي جديد هي السبب الجذري لإشعال سباق تسلح نووي وفضائي عالمي من خلال إثارة المخاوف الأمنية للدول المسلحة نوويا وتحويل الفضاء الخارجي إلى ميدان حرب نووية محتملة".
وأعربت
الصين
أيضا عن معارضتها الشديدة للمشروع، متهمة الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار العالمي.
وأعلن
ترامب
عن تفاصيل جديدة وتمويل أولي لنظام الدرع الصاروخية الأسبوع الماضي، واصفا إياه بأنّه "مهمّ للغاية لنجاح وحتى بقاء بلدنا".
ويواجه المشروع تحديات تقنية وسياسية جمة، بحسب محللين، وقد تكون تكلفته باهظة. (العربية)
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