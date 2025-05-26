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عربي-دولي

بعد شعوره بالدوار.. نقل الرئيس البرازيلي إلى المستشفى

Lebanon 24
26-05-2025 | 23:17
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ذكرت مصادر طبية في البرازيل أن رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دخل إلى المستشفى لفترة قصيرة يوم الاثنين بعد تشخيص التهاب الأذن الداخلية لديه.
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وأشار المستشفى السوري اللبناني في ساو باولو إلى أن الرئيس دخل إلى المستشفى بعد شعوره بالدوار، وخضع للفحوصات واختبار الدم.
 
وأكد أن نتائج الفحوصات كانت تتجاوب مع معايير الحالة الطبيعية، وقد عاد لولا دا سيلفا إلى مقره الرئاسي. (روسيا اليوم) 
 
 

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