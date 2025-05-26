بعد شعوره بالدوار.. نقل الرئيس البرازيلي إلى المستشفى

ذكرت مصادر طبية في أن رئيس البلاد لويس دخل إلى المستشفى لفترة قصيرة يوم الاثنين بعد تشخيص التهاب الأذن الداخلية لديه.

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وأشار في إلى أن الرئيس دخل إلى المستشفى بعد شعوره بالدوار، وخضع للفحوصات واختبار .

وأكد أن نتائج الفحوصات كانت تتجاوب مع معايير الحالة الطبيعية، وقد عاد إلى مقره الرئاسي. (روسيا اليوم)