24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"الإليزيه" متهم بالكذب بعد صفعة بريجيت لماكرون.. "أكاذيب تليق بجمهوريات الموز"
Lebanon 24
26-05-2025
|
23:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الرغم من حسم
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
من أن اللقطة التي استنتج كثير من المعلّقين أن
السيدة الأولى
تصفع فيها زوجها، لا تعدو كونها "مزاحا" بينهما وليست "شجارا" عائليا، داعيا الجميع إلى الهدوء، إلا أن العديد من الفرنسيين اعتبروا هذا التوضيح "يزيد الطين بلة".
Advertisement
من جانبه، وصف النائب عن
التجمع الوطني
جان فيليب تانجوي تصريحات قصر الإليزيه بأنها "أكاذيب تليق بجمهوريات الموز". وقال ساخطاً في تغريدة على إكس مساء أمس الاثنين: "في مواجهة أدنى مشكلة، يلقي حزب ماكرون باللوم على
الذكاء الاصطناعي
والاستخبارات الروسية، قبل تبرير ما لا يمكن تبريره".
كذلك اعتبر أن رد فعل الإليزيه "يثير للقلق بشأن ديمقراطية البلاد".
وكان مصدر مقرب من الرئاسة أفاد بداية بأن المشاهد مولدة بالذكاء الاصطناعي.
ثم تحدث مقرّب من الرئيس عن "مشاحنة" بسيطة بين زوجين. وقالت أوساط ماكرون للصحافيين الذين يغطون الرحلة الاثنين "كانت تلك لحظة ينفّس فيها الرئيس وزوجته توترهما للمرة الأخيرة قبل بدء الرحلة".
كما أضاف المصدر نفسه الذي عزا التعليقات السلبية إلى الدوائر الموالية لروسيا "إنها لحظة ودّ" استغلها "أصحاب نظرية المؤامرة"، وفق فرانس برس.
وسخرت الدبلوماسية الروسية من مقطع الفيديو الذي عرضته
المحطات
التلفزيونية الإخبارية العامة أكثر من مرة. وقالت الناطقة باسم
وزارة الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
"المثير للاهتمام ليس هذه اللقطات في هانوي ولكن ما سيطلع به قصر الإليزيه هذه المرة للتغطية على فضيحة
إيمانويل
غيت الجديدة". وأضافت "ماذا ستكون رواية الإليزيه هذه المرة؟ هل أرادت السيدة الأولى أن ترفع معنويات زوجها بمداعبة خده برفق، لكنها أخطأت في تقدير قوتها؟ هل أعطته منديلًا، لكنها أخطأت؟". واختتمت منشورها على إنستغرام بالعبارة الآتية: "اقتراحي أنها ربما يد
الكرملين
؟". (العربية)
مواضيع ذات صلة
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
Lebanon 24
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
27/05/2025 08:25:21
27/05/2025 08:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الموقف المحرج أمام الكاميرات: ماكرون يعلق على فيديو "صفعة" زوجته.. فماذا قال؟
Lebanon 24
بعد الموقف المحرج أمام الكاميرات: ماكرون يعلق على فيديو "صفعة" زوجته.. فماذا قال؟
27/05/2025 08:25:21
27/05/2025 08:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
Lebanon 24
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
27/05/2025 08:25:21
27/05/2025 08:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "حزب الله".. فنان أوروبي متّهم بارتكاب "جريمة إرهابية"
Lebanon 24
بسبب "حزب الله".. فنان أوروبي متّهم بارتكاب "جريمة إرهابية"
27/05/2025 08:25:21
27/05/2025 08:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
Lebanon 24
ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
01:13 | 2025-05-27
27/05/2025 01:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة.. والبرلمان ماض في تشكيل حكومة جديدة
Lebanon 24
13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة.. والبرلمان ماض في تشكيل حكومة جديدة
01:03 | 2025-05-27
27/05/2025 01:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع الضربات الاسرائيلية المستمرة.. نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة
Lebanon 24
على وقع الضربات الاسرائيلية المستمرة.. نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة
00:41 | 2025-05-27
27/05/2025 12:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يدرس تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية أميركية
Lebanon 24
ترامب يدرس تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية أميركية
00:38 | 2025-05-27
27/05/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
Lebanon 24
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
00:33 | 2025-05-27
27/05/2025 12:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
Lebanon 24
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
04:17 | 2025-05-26
26/05/2025 04:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
13:30 | 2025-05-26
26/05/2025 01:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
09:49 | 2025-05-26
26/05/2025 09:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتحت موسم البحر.. ريتا حايك تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
افتتحت موسم البحر.. ريتا حايك تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
04:45 | 2025-05-26
26/05/2025 04:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية
Lebanon 24
ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية
14:24 | 2025-05-26
26/05/2025 02:24:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:13 | 2025-05-27
ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
01:03 | 2025-05-27
13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة.. والبرلمان ماض في تشكيل حكومة جديدة
00:41 | 2025-05-27
على وقع الضربات الاسرائيلية المستمرة.. نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة
00:38 | 2025-05-27
ترامب يدرس تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية أميركية
00:33 | 2025-05-27
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
00:32 | 2025-05-27
اتصال هاتفي متوتر بين ترامب ونتنياهو.. مصادر اسرائيلية تكشف التفاصيل
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
27/05/2025 08:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
27/05/2025 08:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
27/05/2025 08:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24