Advertisement

عربي-دولي

طهران تنفي: لا يوجد وقف مؤقت للتخصيب في المقترح العماني

Lebanon 24
26-05-2025 | 23:41
A-
A+
Doc-P-1366389-638839250206734007.png
Doc-P-1366389-638839250206734007.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فيما يرتقب أن تعقد جولات لاحقة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، نفى أحد كبار أعضاء الفريق الإيراني المفاوض، "الادعاءات التي زعمت أن المقترح العماني تضمن وقفاً مؤقتاً للتخصيب لمدة ستة أشهر."
Advertisement

وأكد قائلاً: "أن التخصيب لن يتوقف تحت أي ظرف من الظروف"، وفق ما أفادت وكالة تسنيم في وقت متأخر أمس الإثنين.
 
كما أشار إلى أن "المقترح العماني يتضمّن اعترافاً بحق إيران في التخصيب". (العربية) 
مواضيع ذات صلة
وكالة "تسنيم" عن مسؤول إيراني: لن نوقف تخصيب اليورانيوم تحت أي ظرف والمقترح العماني يتضمن حق إيران بالتخصيب
lebanon 24
27/05/2025 08:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
طهران: المحادثات ستفشل إذا أصرت أميركا على وقف التخصيب
lebanon 24
27/05/2025 08:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
طهران: المحادثات النووية ستفشل إذا أصرت واشنطن على وقف تخصيب اليورانيوم تماما
lebanon 24
27/05/2025 08:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية العماني: المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ستستأنف في مسقط في 3 آيار (أ.ف. ب)
lebanon 24
27/05/2025 08:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:13 | 2025-05-27
01:03 | 2025-05-27
00:41 | 2025-05-27
00:38 | 2025-05-27
00:33 | 2025-05-27
00:32 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24