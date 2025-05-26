طهران تنفي: لا يوجد وقف مؤقت للتخصيب في المقترح العماني

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فيما يرتقب أن تعقد جولات لاحقة من المفاوضات النووية بين والولايات المتحدة، نفى أحد كبار أعضاء الفريق المفاوض، "الادعاءات التي زعمت أن المقترح تضمن وقفاً مؤقتاً للتخصيب لمدة ستة أشهر."وأكد قائلاً: "أن التخصيب لن يتوقف تحت أي ظرف من الظروف"، وفق ما أفادت في وقت متأخر أمس الإثنين.