كولومبيا تعين أول سفير لها في الأراضي الفلسطينية

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عيّنت أوسبينا أول سفير لها في الأراضي ، وهو لبلدية مدينة ومقرب من الرئيس ، وفق ما أعلنت الخارجية الكولومبية الاثنين.وكان أعلن في ايار 2024 قطع العلاقات الدبلوماسية مع واتهم حكومة رئيس الوزراء بأنها تنفذ "إبادة جماعية" في غزة.