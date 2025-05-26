24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كولومبيا تعين أول سفير لها في الأراضي الفلسطينية
Lebanon 24
26-05-2025
|
23:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
عيّنت
كولومبيا
خورخي
إيفان
أوسبينا أول سفير لها في الأراضي
الفلسطينية
، وهو
رئيس سابق
لبلدية مدينة
كالي
ومقرب من الرئيس
غوستافو بيترو
، وفق ما أعلنت الخارجية الكولومبية الاثنين.
Advertisement
وكان
بيترو
أعلن في ايار 2024 قطع العلاقات الدبلوماسية مع
إسرائيل
واتهم حكومة رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
بأنها تنفذ "إبادة جماعية" في غزة.
مواضيع ذات صلة
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز معادية للسامية وتمديد ولايتها وصمة عار
Lebanon 24
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز معادية للسامية وتمديد ولايتها وصمة عار
27/05/2025 08:25:42
27/05/2025 08:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"مجلس الشيوخ الأميركي" يعيّن والد جاريد كوشنر سفيراً في باريس
Lebanon 24
"مجلس الشيوخ الأميركي" يعيّن والد جاريد كوشنر سفيراً في باريس
27/05/2025 08:25:42
27/05/2025 08:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني ويبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني ويبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية (سكاي نيوز)
27/05/2025 08:25:42
27/05/2025 08:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذّر من "نكبة جديدة" في الأراضي الفلسطينية
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذّر من "نكبة جديدة" في الأراضي الفلسطينية
27/05/2025 08:25:42
27/05/2025 08:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
Lebanon 24
ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
01:13 | 2025-05-27
27/05/2025 01:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة.. والبرلمان ماض في تشكيل حكومة جديدة
Lebanon 24
13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة.. والبرلمان ماض في تشكيل حكومة جديدة
01:03 | 2025-05-27
27/05/2025 01:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع الضربات الاسرائيلية المستمرة.. نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة
Lebanon 24
على وقع الضربات الاسرائيلية المستمرة.. نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة
00:41 | 2025-05-27
27/05/2025 12:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يدرس تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية أميركية
Lebanon 24
ترامب يدرس تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية أميركية
00:38 | 2025-05-27
27/05/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
Lebanon 24
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
00:33 | 2025-05-27
27/05/2025 12:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
Lebanon 24
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
04:17 | 2025-05-26
26/05/2025 04:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
13:30 | 2025-05-26
26/05/2025 01:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
09:49 | 2025-05-26
26/05/2025 09:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتحت موسم البحر.. ريتا حايك تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
افتتحت موسم البحر.. ريتا حايك تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
04:45 | 2025-05-26
26/05/2025 04:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية
Lebanon 24
ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية
14:24 | 2025-05-26
26/05/2025 02:24:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:13 | 2025-05-27
ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
01:03 | 2025-05-27
13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة.. والبرلمان ماض في تشكيل حكومة جديدة
00:41 | 2025-05-27
على وقع الضربات الاسرائيلية المستمرة.. نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة
00:38 | 2025-05-27
ترامب يدرس تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية أميركية
00:33 | 2025-05-27
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
00:32 | 2025-05-27
اتصال هاتفي متوتر بين ترامب ونتنياهو.. مصادر اسرائيلية تكشف التفاصيل
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
27/05/2025 08:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
27/05/2025 08:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
27/05/2025 08:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24