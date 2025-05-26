إسرائيل تعترض صاروخا حوثيا صباح اليوم.. وصفارات الانذار تدوي في القدس

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أعلن الجيش أنّه اعترض صاروخا حوثيا أُطلق من اليمن، بينما دوت صفارات الانذار في مناطق مختلفة.وقال عبر حسابه على تطبيق اليوم الثلاثاء إنّه "تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتسبّب بتفعيل إنذارات في مناطق عدّة داخل لا سيما في ".