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إسرائيل تعترض صاروخا حوثيا صباح اليوم.. وصفارات الانذار تدوي في القدس

Lebanon 24
26-05-2025 | 23:59
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض صاروخا حوثيا أُطلق من اليمن، بينما دوت صفارات الانذار في مناطق مختلفة.
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وقال عبر حسابه على تطبيق تلغرام اليوم الثلاثاء إنّه "تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتسبّب بتفعيل إنذارات في مناطق عدّة داخل إسرائيل لا سيما في القدس".
يأتي هذا الاعتراض بعدما أسقطت إسرائيل صاروخا أطلق من اليمن يوم الأحد الماضي، وصاروخين آخرين أطلقهما الحوثيون الخميس.
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