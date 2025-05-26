24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تعترض صاروخا حوثيا صباح اليوم.. وصفارات الانذار تدوي في القدس
Lebanon 24
26-05-2025
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
أنّه اعترض صاروخا حوثيا أُطلق من اليمن، بينما دوت صفارات الانذار في مناطق مختلفة.
Advertisement
وقال عبر حسابه على تطبيق
تلغرام
اليوم الثلاثاء إنّه "تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتسبّب بتفعيل إنذارات في مناطق عدّة داخل
إسرائيل
لا سيما في
القدس
".
يأتي هذا الاعتراض بعدما أسقطت إسرائيل صاروخا أطلق من اليمن
يوم الأحد
الماضي، وصاروخين آخرين أطلقهما الحوثيون الخميس.
مواضيع ذات صلة
العربية: صفارات الإنذار تدوي في القدس بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن
Lebanon 24
العربية: صفارات الإنذار تدوي في القدس بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن
27/05/2025 08:25:49
27/05/2025 08:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراض صاروخ فوق الاردن.. صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل صباحا
Lebanon 24
اعتراض صاروخ فوق الاردن.. صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل صباحا
27/05/2025 08:25:49
27/05/2025 08:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل للمرة الثانية اليوم
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل للمرة الثانية اليوم
27/05/2025 08:25:49
27/05/2025 08:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة غرب القدس وفي تل أبيب الكبرى
Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة غرب القدس وفي تل أبيب الكبرى
27/05/2025 08:25:49
27/05/2025 08:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
Lebanon 24
ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
01:13 | 2025-05-27
27/05/2025 01:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة.. والبرلمان ماض في تشكيل حكومة جديدة
Lebanon 24
13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة.. والبرلمان ماض في تشكيل حكومة جديدة
01:03 | 2025-05-27
27/05/2025 01:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع الضربات الاسرائيلية المستمرة.. نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة
Lebanon 24
على وقع الضربات الاسرائيلية المستمرة.. نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة
00:41 | 2025-05-27
27/05/2025 12:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يدرس تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية أميركية
Lebanon 24
ترامب يدرس تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية أميركية
00:38 | 2025-05-27
27/05/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
Lebanon 24
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
00:33 | 2025-05-27
27/05/2025 12:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
Lebanon 24
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
04:17 | 2025-05-26
26/05/2025 04:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
13:30 | 2025-05-26
26/05/2025 01:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
09:49 | 2025-05-26
26/05/2025 09:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتحت موسم البحر.. ريتا حايك تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
افتتحت موسم البحر.. ريتا حايك تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
04:45 | 2025-05-26
26/05/2025 04:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية
Lebanon 24
ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية
14:24 | 2025-05-26
26/05/2025 02:24:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:13 | 2025-05-27
ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
01:03 | 2025-05-27
13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة.. والبرلمان ماض في تشكيل حكومة جديدة
00:41 | 2025-05-27
على وقع الضربات الاسرائيلية المستمرة.. نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة
00:38 | 2025-05-27
ترامب يدرس تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية أميركية
00:33 | 2025-05-27
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
00:32 | 2025-05-27
اتصال هاتفي متوتر بين ترامب ونتنياهو.. مصادر اسرائيلية تكشف التفاصيل
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
27/05/2025 08:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
27/05/2025 08:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
27/05/2025 08:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24