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عربي-دولي
اتصال هاتفي متوتر بين ترامب ونتنياهو.. مصادر اسرائيلية تكشف التفاصيل
Lebanon 24
27-05-2025
|
00:32
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أفادت القناة 12
الإسرائيلية
، أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ورئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، أجريا مكالمة هاتفية حادة يوم الخميس حول كيفية مواجهة
إيران
، مما يتناقض مع مزاعم سابقة بتوصلهما إلى موقف موحد بشأن منع
طهران
من امتلاك سلاح نووي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف
إسرائيل
".
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ووفقًا للتقرير، اتسمت المحادثة بخلافات حادة، حيث ورد أن
ترامب
قال لنتنياهو: "أريد حلاً دبلوماسيًا مع الإيرانيين. أؤمن بقدرتي على التوصل إلى اتفاق جيد".
كما ورد أنه أكد على اهتمامه باتفاق يخدم مصالح الجانبين. ويبدو أن نبرة المحادثة تتعارض مع مزاعم سابقة تشير إلى أن ترامب ونتنياهو اختتما مكالمتهما بتفاهم متبادل، وفقا للصحيفة.
ويأتي هذا التقرير بعد وقت قصير من تصريح وزيرة الأمن الداخلي الأميركية
كريستي نويم
لقناة "
فوكس نيوز
" قالت فيه "إن
الرئيس ترامب
أرسلني خصيصًا إلى هنا للتحدث مع رئيس الوزراء حول سير المفاوضات، وأهمية أن نبقى متحدين ونترك هذه العملية تسير على ما يرام".
ووصفت نويم الاجتماع بأنه "صريح للغاية"، في إشارة ربما إلى التوترات الكامنة.
وكان
نتنياهو
قد استقبل نويم أمس في
القدس
. وأفاد
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
في بيان مقتضب، أن السفير الأميركي مايك هاكابي رافق نويم في اجتماعها مع نتنياهو.
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