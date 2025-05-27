Advertisement

عربي-دولي

اتصال هاتفي متوتر بين ترامب ونتنياهو.. مصادر اسرائيلية تكشف التفاصيل

Lebanon 24
27-05-2025 | 00:32
A-
A+
Doc-P-1366406-638839280075703461.jpg
Doc-P-1366406-638839280075703461.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجريا مكالمة هاتفية حادة يوم الخميس حول كيفية مواجهة إيران، مما يتناقض مع مزاعم سابقة بتوصلهما إلى موقف موحد بشأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
Advertisement

ووفقًا للتقرير، اتسمت المحادثة بخلافات حادة، حيث ورد أن ترامب قال لنتنياهو: "أريد حلاً دبلوماسيًا مع الإيرانيين. أؤمن بقدرتي على التوصل إلى اتفاق جيد".

كما ورد أنه أكد على اهتمامه باتفاق يخدم مصالح الجانبين. ويبدو أن نبرة المحادثة تتعارض مع مزاعم سابقة تشير إلى أن ترامب ونتنياهو اختتما مكالمتهما بتفاهم متبادل، وفقا للصحيفة.
ويأتي هذا التقرير بعد وقت قصير من تصريح وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم لقناة "فوكس نيوز" قالت فيه "إن الرئيس ترامب أرسلني خصيصًا إلى هنا للتحدث مع رئيس الوزراء حول سير المفاوضات، وأهمية أن نبقى متحدين ونترك هذه العملية تسير على ما يرام".

ووصفت نويم الاجتماع بأنه "صريح للغاية"، في إشارة ربما إلى التوترات الكامنة.

وكان نتنياهو قد استقبل نويم أمس في القدس. وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان مقتضب، أن السفير الأميركي مايك هاكابي رافق نويم في اجتماعها مع نتنياهو.
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: قضية غزة كانت من بين الموضوعات التي بحثها ترامب ونتنياهو هاتفيا
lebanon 24
27/05/2025 08:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لـNBC: توتر متزايد بين ترامب ونتنياهو بسبب ملفي غزة وإيران
lebanon 24
27/05/2025 08:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل انكسرت الجرّة بين ترامب ونتنياهو؟ تفاصيل بارزة
lebanon 24
27/05/2025 08:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث "سراً" بين ترامب ونتنياهو؟ تفاصيل بارزة!
lebanon 24
27/05/2025 08:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:13 | 2025-05-27
01:03 | 2025-05-27
00:41 | 2025-05-27
00:38 | 2025-05-27
00:33 | 2025-05-27
00:02 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24