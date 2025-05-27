اتصال هاتفي متوتر بين ترامب ونتنياهو.. مصادر اسرائيلية تكشف التفاصيل

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ووفقًا للتقرير، اتسمت المحادثة بخلافات حادة، حيث ورد أن قال لنتنياهو: "أريد حلاً دبلوماسيًا مع الإيرانيين. أؤمن بقدرتي على التوصل إلى اتفاق جيد".



كما ورد أنه أكد على اهتمامه باتفاق يخدم مصالح الجانبين. ويبدو أن نبرة المحادثة تتعارض مع مزاعم سابقة تشير إلى أن ترامب ونتنياهو اختتما مكالمتهما بتفاهم متبادل، وفقا للصحيفة. أفادت القناة 12 ، أن الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء ، أجريا مكالمة هاتفية حادة يوم الخميس حول كيفية مواجهة ، مما يتناقض مع مزاعم سابقة بتوصلهما إلى موقف موحد بشأن منع من امتلاك سلاح نووي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف ".ووفقًا للتقرير، اتسمت المحادثة بخلافات حادة، حيث ورد أن قال لنتنياهو: "أريد حلاً دبلوماسيًا مع الإيرانيين. أؤمن بقدرتي على التوصل إلى اتفاق جيد".كما ورد أنه أكد على اهتمامه باتفاق يخدم مصالح الجانبين. ويبدو أن نبرة المحادثة تتعارض مع مزاعم سابقة تشير إلى أن ترامب ونتنياهو اختتما مكالمتهما بتفاهم متبادل، وفقا للصحيفة.

ويأتي هذا التقرير بعد وقت قصير من تصريح وزيرة الأمن الداخلي الأميركية لقناة " " قالت فيه "إن أرسلني خصيصًا إلى هنا للتحدث مع رئيس الوزراء حول سير المفاوضات، وأهمية أن نبقى متحدين ونترك هذه العملية تسير على ما يرام".



ووصفت نويم الاجتماع بأنه "صريح للغاية"، في إشارة ربما إلى التوترات الكامنة.



وكان قد استقبل نويم أمس في . وأفاد في بيان مقتضب، أن السفير الأميركي مايك هاكابي رافق نويم في اجتماعها مع نتنياهو.