24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يدرس تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية أميركية
Lebanon 24
27-05-2025
|
00:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، إنه يدرس سحب ثلاثة مليارات دولار من أموال منح الأبحاث العلمية والهندسية في
جامعة هارفارد
وتقديمها لمؤسسات تعليمية مهنية في
الولايات المتحدة
.
Advertisement
تأتي تعليقاته عبر منصة "تروث سوشيال" بعد أقل من أسبوع من منع إدارته الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب في إطار الجهود الاستثنائية التي يبذلها
ترامب
للاستيلاء على بعض السيطرة الحكومية على الأوساط
الأكاديمية الأميركية
.
وجمد ترامب نحو ثلاثة مليارات دولار من المنح الاتحادية لجامعة هارفارد في الأسابيع القليلة الماضية.
ويتم تخصيص معظم أموال المنح من
الكونغرس
للمعاهد الوطنية للصحة لصرفها لتمويل البحوث الطبية الحيوية بعد عملية تقديم طويلة من قبل العلماء الأفراد، وهو العمل الذي لا يتم عادة في المؤسسات المهنية.
ولم يتضح ما إذا كان ترامب يشير إلى منح هارفارد التي جمدتها إدارته بالفعل. وقالت جامعة هارفارد إنها أُبلغت بإلغاء جميع المنح الاتحادية تقريبا في وقت سابق من شهر
مايو
أيار، وذلك في سلسلة من الرسائل الصادرة عن
المعاهد الوطنية للصحة
ودائرة الغابات الأميركية ووزارة الطاقة ووزارة الدفاع ووكالات أخرى.
وجاء في كل رسالة أن المنح تم تعليقها لأنها "لم تعد تحقق أولويات الوكالة".
ولم ترد جامعة هارفارد على طلب للتعليق اليوم الاثنين. ولم يرد
البيت الأبيض
على أسئلة حول الأموال المحددة التي يريد ترامب إعادة استخدامها أو كيف يمكن إعادة تخصيصها لمؤسسات مهنية بموجب القانون.
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي: وزارة التعليم أبلغت جامعة هارفارد بتجميد مليارات الدولارات من تمويل المنح البحثية
Lebanon 24
مسؤول أميركي: وزارة التعليم أبلغت جامعة هارفارد بتجميد مليارات الدولارات من تمويل المنح البحثية
27/05/2025 08:26:16
27/05/2025 08:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التعليم الأميركية: جامعة هارفارد تتلقّى مليارات الدولارات من سخاء دافعي الضرائب سنوياً
Lebanon 24
وزيرة التعليم الأميركية: جامعة هارفارد تتلقّى مليارات الدولارات من سخاء دافعي الضرائب سنوياً
27/05/2025 08:26:16
27/05/2025 08:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يُهدد بسحب 3 مليارات دولار من "هارفارد"
Lebanon 24
ترامب يُهدد بسحب 3 مليارات دولار من "هارفارد"
27/05/2025 08:26:16
27/05/2025 08:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": إدارة ترمب تقول إنّها تجمّد مليارات الدولارات من تمويل المنح لجامعة هارفارد
Lebanon 24
"رويترز": إدارة ترمب تقول إنّها تجمّد مليارات الدولارات من تمويل المنح لجامعة هارفارد
27/05/2025 08:26:16
27/05/2025 08:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
Lebanon 24
ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
01:13 | 2025-05-27
27/05/2025 01:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة.. والبرلمان ماض في تشكيل حكومة جديدة
Lebanon 24
13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة.. والبرلمان ماض في تشكيل حكومة جديدة
01:03 | 2025-05-27
27/05/2025 01:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع الضربات الاسرائيلية المستمرة.. نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة
Lebanon 24
على وقع الضربات الاسرائيلية المستمرة.. نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة
00:41 | 2025-05-27
27/05/2025 12:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
Lebanon 24
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
00:33 | 2025-05-27
27/05/2025 12:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال هاتفي متوتر بين ترامب ونتنياهو.. مصادر اسرائيلية تكشف التفاصيل
Lebanon 24
اتصال هاتفي متوتر بين ترامب ونتنياهو.. مصادر اسرائيلية تكشف التفاصيل
00:32 | 2025-05-27
27/05/2025 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
Lebanon 24
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
04:17 | 2025-05-26
26/05/2025 04:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
13:30 | 2025-05-26
26/05/2025 01:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
09:49 | 2025-05-26
26/05/2025 09:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتحت موسم البحر.. ريتا حايك تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
افتتحت موسم البحر.. ريتا حايك تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
04:45 | 2025-05-26
26/05/2025 04:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية
Lebanon 24
ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية
14:24 | 2025-05-26
26/05/2025 02:24:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:13 | 2025-05-27
ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
01:03 | 2025-05-27
13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة.. والبرلمان ماض في تشكيل حكومة جديدة
00:41 | 2025-05-27
على وقع الضربات الاسرائيلية المستمرة.. نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة
00:33 | 2025-05-27
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
00:32 | 2025-05-27
اتصال هاتفي متوتر بين ترامب ونتنياهو.. مصادر اسرائيلية تكشف التفاصيل
00:02 | 2025-05-27
مقتل 2 في إطلاق نار جماعي في ولاية فيلادلفيا (فيديو)
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
27/05/2025 08:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
27/05/2025 08:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
27/05/2025 08:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24