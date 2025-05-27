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عربي-دولي
على وقع الضربات الاسرائيلية المستمرة.. نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة
Lebanon 24
27-05-2025
|
00:41
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قالت "مؤسسة إغاثة غزة" في بيان إنها بدأت نظاما جديدا لتوزيع المساعدات الغذائية في القطاع، مشيرة إلى أنه من المقرر وصول المزيد من شاحنات المساعدات اليوم الثلاثاء.
وأعلنت المؤسسة الخاصة المدعومة من
الولايات المتحدة
والمكلفة بتوزيع المساعدات في غزة، تعيين جون أكري مديرا تنفيذيا مؤقتا لها بعد استقالة رئيسها السابق احتجاجا على ما وصفه بغياب الاستقلالية.
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وكانت (مؤسسة إغاثة غزة) والمنوط بها توزيع المساعدات في القطاع سجلت بداية "متعثرة" الاثنين دون وجود مؤشرات واضحة على أنها وزعت الإمدادات، وذلك بعد يوم من استقالة مديرها بشكل مفاجئ.
وتعرضت مؤسسة إغاثة غزة، التي تأسست في شباط، لانتقادات شديدة من قبل
الأمم المتحدة
التي قال مسؤولوها إن خطط توزيع المساعدات التي وضعتها المؤسسة لن تؤدي إلا إلى تأجيج الترحيل القسري للفلسطينيين والمزيد من العنف.
وهذه الخطة، التي كان من المقرر أن تبدأ بحلول نهاية ايار، كانت
إسرائيل
قد بدأت بتنفيذها وتتضمن قيام شركات خاصة، بدلا من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التي كانت تتولى توزيع المساعدات على
الفلسطينيين
لعقود، بنقل المساعدات إلى غزة إلى عدد محدود مما يسمى بمواقع التوزيع الآمنة، والتي قالت إسرائيل إنها ستكون في جنوب غزة.
وتأتي خطة المساعدات، التي أقرتها إسرائيل ورفضتها الأمم المتحدة، وسط هجمات إسرائيلية شرسة على القطاع بما في ذلك غارة جوية على مدرسة أدت إلى مقتل عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يحتمون بداخلها.
ومع استمرار النقص الحاد في الغذاء بعد حصار استمر قرابة ثلاثة أشهر، تقول
واشنطن
إنها تعمل
على استعادة
وقف إطلاق النار بعد استمرار الحرب لأكثر من 19 شهرا، لكن التقدم لا يزال بعيد المنال.
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