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عربي-دولي
13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة.. والبرلمان ماض في تشكيل حكومة جديدة
Lebanon 24
27-05-2025
|
01:03
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يعقد
البرلمان
الليبي
، جلسة استماع لبرامج المرّشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، التي يدفع لتشكيلها بدلا عن حكومة
الوحدة الوطنية
في
طرابلس
، التي تواجه مطالب شعبية تدعو لرحيلها.
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وقال
عبد الحكيم بعيو
أحد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، في تصريح لـ"العربية.نت"، إنه سيتم عرض ملفات المرشحين في جلسة اليوم، ثم الاستماع إلى برامجهم وخطط عملهم، على أن يتم لاحقا اتخاذ ما يلزم من خطوات، وتتوّضح الرؤية بشأن عملية وشروط اختيار الشخصية التي ستقود الحكومة.
وبحسب مصادر برلمانية، ترّشح 13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة، من بينهم وزيرا الصحة والداخلية بحكومة أسلمة حماد المكلفة من البرلمان،
عثمان عبد الجليل
واللواء عصام أبو زريبة.
وتحرّك البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، بعد اتساع دائرة الغضب الشعبي ضد حكومة الوحدة الوطنية وظهور دعوات تطالب برحيلها واستقالة عدد من وزرائها، عقب الاشتباكات التي شهدتها
العاصمة طرابلس
.
لكن هذه التحرّكات، قوبلت برفض من داخل البرلمان، حيث أعلن 26 نائبا في بيان، رفضهم تشكيل حكومة جديدة دون توافق سياسي شامل، معتبرين أنّها ستكون تكرارا لتجربة سابقة أثبتت فشلها، وأن "الانفراد بإجراءات تشكيل سلطة تنفيذية جديدة لن ينتج إلا المزيد من الانقسام".
كما تجاهلها
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة
، الذي لم يعلّق حتى الآن على المظاهرات الشعبية التي تطالب برحيل حكومته، بينما لم تعلن البعثة الأممية والمجتمع الدولي عن أيّ مواقف تتبنّى فيها خطّة البرلمان تشكيل حكومة جديدة موّحدة.
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