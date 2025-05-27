ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا

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ينوي الرئيس الأميركي فرض عقوبات على هذا الأسبوع، مع تزايد إحباطه من استمرار في شن الهجمات على وبطء وتيرة مفاوضات السلام، وذلك بحسب أشخاص مطلعين على تفكير .ونقلت صحيفة " " عن أحد هؤلاء الأشخاص قوله إن المحتملة على الأرجح لن تشمل قيوداً جديدة على القطاع المصرفي، لكن هناك خيارات أخرى قيد المناقشة بهدف الضغط على لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، بما في ذلك وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً تدعمه أوكرانيا وكانت ترفضه طويلاً.وقد يقرر ترامب في نهاية المطاف عدم فرض عقوبات جديدة.وتحدث ترامب عن احتمال فرض عقوبات جديدة، الماضي، قائلاً إنه "بالتأكيد" يفكر في ذلك.وقال عن : "إنه يقتل الكثير من الناس. لا أعلم ما خطبه. ما الذي حصل له بحق الجحيم؟"كما بدأ ترامب يشعر بالضجر من مفاوضات السلام، ويفكر في التخلي عنها بالكامل إذا لم تنجح المحاولة الأخيرة، بحسب أشخاص مطلعين على تفكيره، وهو تغيير لافت في موقف رئيس كان قد خاض حملته متعهداً بإنهاء الصراع في يومه الأول في المنصب.ومن غير الواضح ما الذي سيحدث إذا انسحبت من عملية السلام، أو ما إذا كان ترامب سيواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم ، ، في بيان لصحيفة " جورنال": "كان واضحاً في رغبته برؤية اتفاق سلام يتم التفاوض عليه".وأضافت: "كما أنه احتفظ بكل الخيارات المطروحة على الطاولة بحكمة".(سكاي نيوز)