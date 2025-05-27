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هدّد بـ"خنق" الشركات الغربية التي بقيت في وتعمل ضدّ مصالحها، وذلك في إطار جهود لتعزيز تطوير البرمجيات الروسية.وردّا على دعوة رجل أعمال لتقييد أنشطة شركتي التكنولوجيا الأميركيتين "زووم" و" " اللتين لا تقدمان حاليا سوى خدمات محدودة في روسيا، قال إنه "يجب أن نخنقهم. أوافق تماما، وأقول ذلك دون تردّد".وغادرت شركات غربية عديدة روسيا أو قلّصت عملياتها بشكل كبير في البلاد بعد أن شنّت موسكو هجومها العسكري في في شباط 2022، وفرض حلفاء حزم عقوبات اقتصادية عليها.