Advertisement

إقتصاد

بوتين يهدد بـ"خنق" الشركات الغربية المتبقية في روسيا

Lebanon 24
27-05-2025 | 01:37
A-
A+
Doc-P-1366431-638839324325606063.jpg
Doc-P-1366431-638839324325606063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"خنق" الشركات الغربية التي بقيت في روسيا وتعمل ضدّ مصالحها، وذلك في إطار جهود موسكو لتعزيز تطوير البرمجيات الروسية.
Advertisement

وردّا على دعوة رجل أعمال لتقييد أنشطة شركتي التكنولوجيا الأميركيتين "زووم" و"مايكروسوفت" اللتين لا تقدمان حاليا سوى خدمات محدودة في روسيا، قال بوتين إنه "يجب أن نخنقهم. أوافق تماما، وأقول ذلك دون تردّد".

وغادرت شركات غربية عديدة روسيا أو قلّصت عملياتها بشكل كبير في البلاد بعد أن شنّت موسكو هجومها العسكري في أوكرانيا في شباط 2022، وفرض حلفاء كييف حزم عقوبات اقتصادية عليها.
مواضيع ذات صلة
كاتس يهدد بـ"اهتزاز أسطح منازل الضاحية الجنوبية"
lebanon 24
27/05/2025 11:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين يقول إن ترامب هنأ بوتين بـ"يوم النصر" عبر مساعديه
lebanon 24
27/05/2025 11:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
متظاهر قام بإيماءة تهديد لممثلة إسرائيل بـ"يوروفيجن"
lebanon 24
27/05/2025 11:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
في الأيام الثمانية المقبلة.. ماكرون يهدد روسيا بـ"التصعيد"
lebanon 24
27/05/2025 11:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:03 | 2025-05-27
03:30 | 2025-05-27
03:30 | 2025-05-27
03:03 | 2025-05-27
02:54 | 2025-05-27
02:17 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24