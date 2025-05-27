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عربي-دولي

قاض يتعرض للإعتداء في سوريا.. ووزارة العدل توضح

Lebanon 24
27-05-2025 | 02:01
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تصدر اسم القاضي أحمد حسكل حديث العديد من السوريين على وسائل التواصل خلال اليومين الماضيين.

وتعرض حسكل إلى اعتداء من قبل عدد من المسلحين في حلب أول أمس، ويزعم أحد المحامين ويدعى باسل المانع في منشور على فيسبوك بأن أحد عناصر "الأمن العام" اعتدى عليه. فيما اتهم البعض القاضي بأنه كان يعمل ضمن "محاكم الإرهاب" في ظل النظام السابق.
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إلا أن وزارة العدل السورية نفت تلك الشائعة. وأوضحت في بيان أنه "فور ورود خبر الاعتداء على القاضي كثّفت تواصلها مع الجهات المعنية، إذ تواصل وزير العدل مع وزير الداخلية، الذي استنكر الحادثة بشدة، ووجّه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". 
 
كما أكدت أنه "تم على الفور توقيف المتورطين في الحادث، وفُتح تحقيق عاجل"، مضيفة أن الملف أحيل الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
إلى ذلك، شددت الوزارة على التزامها الكامل بحماية القضاة وتعزيز استقلال القضاء. وحذرت "من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، مؤكدة أنه لم يسبق للقاضي أحمد حسكل العمل في محاكم الإرهاب الملغاة.

وختمت مذكّرة "بأنّ سبل المحاسبة والعدالة تتم عبر القنوات القانونية الصحيحة، داعية إلى عدم اللجوء لأي إجراءات خارج نطاق القانون". 
 
 
 
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