الرئيس الإيراني إلى مسقط اليوم.. ما هدف الزيارة الحقيقي في هذا التوقيت الحساس؟

في وقت تشهد فيه المفاوضات النووية بين والولايات المتحدة بعض التعقيدات، يزور مسعود بزشکیان العاصمة العُمانية مسقط، اليوم الثلاثاء، وسط تكهنات واسعة حول هدف الزيارة الحقيقي، الذي يتجاوز الأبعاد الاقتصادية المُعلنة.

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فقد تساءلت بعض الصحف اليوم حول أهداف تلك الزيارة. إذ نشرت صحيفة "هم ميهن" تحليلاً للكاتب البارز آبادي، سلّط فيه الضوء على أبعاد تلك الزيارة لجهة تطورات الوساطة العُمانية بين وواشنطن، مشيراً إلى أنّ الملف ، وتحديداً قضية تخصيب اليورانيوم، باتت تمثل العقبة الأكبر أمام أي اختراق محتمل في مسار التفاهمات.



فرغم إعلان طهران أن زيارة تهدف إلى "تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية" بين البلدين، إلا أن الصحيفة أكدت أن المحور الأساسي للمباحثات سيكون من دون شك "مقترحات العُماني " التي طُرحت خلال الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في يوم الجمعة الماضي.