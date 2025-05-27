رئيس الأرجنتين يتوّجه إلى إسرائيل لتسلم جائزة قيمتها مليون دولار

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يزور رئيس لتسلم جائزة " " والتي تمنح لأبرز الداعمين لإسرائيل.وحصل ميلي على جائزة "جينيسيس" بقيمة مليون دولار في كانون الثاني الماضي تقديرا لدعمه لإسرائيل.وبعدما أجّل زيارة كانت مقررة في آذار، من المقرر الآن أن يتسلم الجائزة في حفل في في 11 حزيران ، ويلقي خطابا أمام ، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".ويقول المنظمون إن ميلي سيتبرع بمبلغ الجائزة لإطلاق مبادرة تهدف إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية بين ودول أميركا اللاتينية، ومحاربة معاداة السامية في المنطقة.وأشار منظمو الجائزة إلى أنهم كرموا ميلي بسبب تغييره لتاريخ الأرجنتين في التصويت ضد إسرائيل في ، وتصنيفه جماعتي وحزب الله كجماعات إرهابية، وإعادة فتح التحقيقات في تفجيرات استهدفت أهدافا وإسرائيلية في الأرجنتين خلال التسعينيات.(سكاي نيوز)