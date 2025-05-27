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عربي-دولي

رئيس الأرجنتين يتوّجه إلى إسرائيل لتسلم جائزة قيمتها مليون دولار

Lebanon 24
27-05-2025 | 02:17
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يزور رئيس الأرجنتين خافيير ميلي تل أبيب لتسلم جائزة "جينيسيس" والتي تمنح لأبرز الداعمين لإسرائيل.
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وحصل ميلي على جائزة "جينيسيس" بقيمة مليون دولار في كانون الثاني الماضي تقديرا لدعمه لإسرائيل.

وبعدما أجّل زيارة كانت مقررة في آذار، من المقرر الآن أن يتسلم الجائزة في حفل في الكنيست الإسرائيلي في 11 حزيران ، ويلقي خطابا أمام البرلمان الإسرائيلي، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ويقول المنظمون إن ميلي سيتبرع بمبلغ الجائزة لإطلاق مبادرة تهدف إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول أميركا اللاتينية، ومحاربة معاداة السامية في المنطقة.

وأشار منظمو الجائزة إلى أنهم كرموا ميلي بسبب تغييره لتاريخ الأرجنتين الطويل في التصويت ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وتصنيفه جماعتي حماس وحزب الله كجماعات إرهابية، وإعادة فتح التحقيقات في تفجيرات استهدفت أهدافا يهودية وإسرائيلية في الأرجنتين خلال التسعينيات.(سكاي نيوز)
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