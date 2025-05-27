Advertisement

عربي-دولي

التحالف الدولي: تموضع قواتنا في سوريا هدفه تقويض داعش

Lebanon 24
27-05-2025 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1366505-638839418070181256.jpg
Doc-P-1366505-638839418070181256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد تحركات القوات الأميركية التي شهدها شمال شرق سوريا الشهر الماضي، أوضح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن إعادة تموضع قواته تهدف إلى تقويض قدرات تنظيم داعش.
Advertisement
 
كما أضاف في بيان نشر على حساباته في مواقع التواصل اليوم الثلاثاء أن إعلان الولايات المتحدة الشهر الماضي عن تعزيز قواتها في سوريا في إطار مهمة التحالف العسكرية، أتى من أجل تقويض قدرات داعش وتعزيز الاستقرار الاقليمي.

إلى ذلك، أوضح أنه يواصل الجهود من أجل تقليص أعداد المقيمين في المخيمات التي تضم عوائل التنظيم، ومراكز الاحتجاز المرتبطة بداعش، بما يسهم في دهم الأمن في شمال شرقي البلاد.
 
وذكر بأن الولايات المتحدة نفذت العام الماضي عشرات الضربات الجوية الدقيقة بغية إضعاف فلول التنظيم. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
التحالف الدولي: إعادة تموضع قواتنا في شمال شرق سوريا مرتبط بظروف ميدانية
lebanon 24
27/05/2025 19:40:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العراق وقائد قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش يؤكدان على ضرورة دعم أمن سوريا واستقرارها
lebanon 24
27/05/2025 19:40:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن: التحالف الذي قمنا به هدفه إنماء جونية
lebanon 24
27/05/2025 19:40:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات سوريا الديمقراطية تعلن إحباط هجوم نفذته إحدى خلايا تنظيم داعش بريف دير الزور الشرقي
lebanon 24
27/05/2025 19:40:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2025-05-27
12:11 | 2025-05-27
12:04 | 2025-05-27
12:00 | 2025-05-27
11:52 | 2025-05-27
11:35 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24