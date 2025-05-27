التحالف الدولي: تموضع قواتنا في سوريا هدفه تقويض داعش

بعد تحركات القوات الأميركية التي شهدها شمال الشهر الماضي، أوضح الذي تقوده أن إعادة تموضع قواته تهدف إلى تقويض قدرات تنظيم داعش.

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كما أضاف في بيان نشر على حساباته في مواقع التواصل اليوم الثلاثاء أن إعلان الولايات المتحدة الشهر الماضي عن تعزيز قواتها في في إطار مهمة التحالف العسكرية، أتى من أجل تقويض قدرات داعش وتعزيز الاستقرار الاقليمي.



إلى ذلك، أوضح أنه يواصل الجهود من أجل تقليص أعداد المقيمين في المخيمات التي تضم عوائل التنظيم، ومراكز الاحتجاز المرتبطة بداعش، بما يسهم في دهم الأمن في شمال شرقي البلاد.

وذكر بأن الولايات المتحدة نفذت العام الماضي عشرات الضربات الجوية الدقيقة بغية إضعاف فلول التنظيم. (العربية)