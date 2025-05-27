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عربي-دولي
إسرائيل قلقة من دولة عربيّة... هذه الأسلحة تُهدّد تفوّقها في المنطقة
Lebanon 24
27-05-2025
|
07:00
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ذكر موقع "
روسيا اليوم
"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية أعربت عن قلقها من تطورات عسكرية محتملة تشكل تهديدًا لأمن
إسرائيل
، مشيرة إلى أن مصر بدأت تعزز قدراتها العسكرية باستخدام أسلحة صينية متطورة.
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ونقل موقع "ناتسيف نت" الإخباري
الإسرائيلي
تحليلات تشير إلى أن الصناعة العسكرية
الصينية
نجحت في تقليص
الفجوة
التكنولوجية مع
الولايات المتحدة
وأوروبا، وأن مصر أصبحت من بين الدول التي تستفيد من هذه التطورات.
وأوضح الموقع أن
الصين
، التي كانت تخصص أسلحتها المتطورة في السابق لجيشها فقط، بدأت تصدر بعض هذه التقنيات إلى دول أخرى، بما في ذلك مصر.
وأشار المحلل العسكري الإسرائيلي
إيلي
بار أون، المتخصص في تكنولوجيا الأسلحة، إلى أن الأسلحة الصينية أثبتت كفاءتها في مواجهة أنظمة غربية متطورة، كما حدث في النزاع بين
الهند
وباكستان، حيث اعترضت أسلحة صينية طائرات "رافال"
الفرنسية
.
ويأتي هذا التقرير في إطار المخاوف
الإسرائيلية
من تزايد التعاون العسكري بين مصر والصين، خاصة مع تفضيل بعض الدول للأسلحة الصينية بسبب أسعارها التنافسية ونقص البدائل الغربية في بعض المجالات.
ورغم أن مصر لم تُعلن عن خطط لشراء بعض هذه الأسلحة، إلا أن التحليل الإسرائيلي يعكس قلقًا من أي تغيير في ميزان القوى العسكري في المنطقة. (روسيا اليوم)
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