إسرائيل قلقة من دولة عربيّة... هذه الأسلحة تُهدّد تفوّقها في المنطقة

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ونقل موقع "ناتسيف نت" الإخباري تحليلات تشير إلى أن الصناعة العسكرية نجحت في تقليص التكنولوجية مع وأوروبا، وأن مصر أصبحت من بين الدول التي تستفيد من هذه التطورات.



وأوضح الموقع أن ، التي كانت تخصص أسلحتها المتطورة في السابق لجيشها فقط، بدأت تصدر بعض هذه التقنيات إلى دول أخرى، بما في ذلك مصر.



وأشار المحلل العسكري الإسرائيلي بار أون، المتخصص في تكنولوجيا الأسلحة، إلى أن الأسلحة الصينية أثبتت كفاءتها في مواجهة أنظمة غربية متطورة، كما حدث في النزاع بين وباكستان، حيث اعترضت أسلحة صينية طائرات "رافال" . ذكر موقع " "، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية أعربت عن قلقها من تطورات عسكرية محتملة تشكل تهديدًا لأمن ، مشيرة إلى أن مصر بدأت تعزز قدراتها العسكرية باستخدام أسلحة صينية متطورة.ونقل موقع "ناتسيف نت" الإخباري تحليلات تشير إلى أن الصناعة العسكرية نجحت في تقليص التكنولوجية مع وأوروبا، وأن مصر أصبحت من بين الدول التي تستفيد من هذه التطورات.وأوضح الموقع أن ، التي كانت تخصص أسلحتها المتطورة في السابق لجيشها فقط، بدأت تصدر بعض هذه التقنيات إلى دول أخرى، بما في ذلك مصر.وأشار المحلل العسكري الإسرائيلي بار أون، المتخصص في تكنولوجيا الأسلحة، إلى أن الأسلحة الصينية أثبتت كفاءتها في مواجهة أنظمة غربية متطورة، كما حدث في النزاع بين وباكستان، حيث اعترضت أسلحة صينية طائرات "رافال" .

ويأتي هذا التقرير في إطار المخاوف من تزايد التعاون العسكري بين مصر والصين، خاصة مع تفضيل بعض الدول للأسلحة الصينية بسبب أسعارها التنافسية ونقص البدائل الغربية في بعض المجالات.

ورغم أن مصر لم تُعلن عن خطط لشراء بعض هذه الأسلحة، إلا أن التحليل الإسرائيلي يعكس قلقًا من أي تغيير في ميزان القوى العسكري في المنطقة. (روسيا اليوم)