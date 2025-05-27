Advertisement

عربي-دولي

إطلاق "روبوت منارة الحرمين" لخدمة الحجاج بـ11 لغة

Lebanon 24
27-05-2025 | 05:46
A-
A+
Doc-P-1366542-638839472595128919.jpg
Doc-P-1366542-638839472595128919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت المملكة العربية السعودية النسخة الثانية من "روبوت منارة الحرمين" داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة، ضمن الاستعدادات المكثفة لموسم الحج المرتقب بين 4 و9 حزيران. ويأتي هذا التطور في إطار استراتيجية السعودية لتعزيز الخدمات المقدمة للحجاج من خلال توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Advertisement

الروبوت الجديد، الذي طُوّر خلال ثلاثة أشهر بالتعاون بين شركتي "الدرية" و"SWP"، يهدف إلى تقديم استشارات دينية دقيقة مدعومة بقاعدة بيانات شرعية متكاملة. كما يُمكّن المستخدمين من التواصل مباشرة مع علماء مؤهلين عبر مكالمات فيديو، في حال واجهوا أسئلة خارج نطاق المحتوى المبرمج.

ويخاطب الروبوت الحجاج بـ11 لغة مختلفة، من بينها العربية، الإنكليزية، البنغالية، والماليزية، ما يعزز قدرته على التواصل مع جمهور واسع من زوار الحرمين من مختلف الجنسيات. ويجمع تصميمه بين الطابع الجمالي المستلهم من الزخرفة الإسلامية والتقنيات المتقدمة، حيث يتميز بشاشة لمس بحجم 21 بوصة، وكاميرات عالية الدقة، وميكروفونات ومكبرات صوت بجودة متطورة، بالإضافة إلى قاعدة تنقل ذكية بأربع عجلات تعمل بتقنية الجيل الخامس (5G) لضمان حركة سلسة داخل الحرم.

وفي موازاة إطلاق الروبوت، فعلت السلطات السعودية منظومة متكاملة من التقنيات الذكية لإدارة الحشود، شملت: أجهزة استشعار لمراقبة الحركة، قارئات إلكترونية على مداخل المسجد الحرام، أنظمة مراقبة فورية لتدفق الزوار، وتطبيقات ذكاء اصطناعي لرصد الازدحام وتوجيه الحشود تلقائياً.

وتُجسّد هذه المبادرات التكنولوجية جزءاً من رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحديث الخدمات العامة وتطوير إدارة شؤون الحرمين الشريفين بما يواكب التحولات الرقمية.

وكانت المملكة قد كشفت في وقت سابق من هذا العام عن "سارة"، أول روبوت بشري سعودي، يعكس الهوية الثقافية المحلية ويتفاعل مع الزوار عبر المحادثة بعدة لغات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
شقير والبساط يطلقان "روبوت" لخدمة المتعاملين في غرفة بيروت وجبل لبنان
lebanon 24
27/05/2025 19:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكينة تيار الكرامة: تقدم "رؤية طرابلس" و"الميناء منارة"
lebanon 24
27/05/2025 19:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: نعمل لتحسين خدمات "الشؤون" للفئات الأكثر حاجة
lebanon 24
27/05/2025 19:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية يوسف رجّي في إطلاق مهرجانات الأرز الدولية 2025: أثبت لبنان أنه منارة ثقافة وفكر وفنون ولا يقاس بديمغرافيته القليلة بل بإبداعات أبنائه في مختلف الحقول المعرفية
lebanon 24
27/05/2025 19:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2025-05-27
12:11 | 2025-05-27
12:04 | 2025-05-27
12:00 | 2025-05-27
11:52 | 2025-05-27
11:35 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24