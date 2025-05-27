روسيا تعلن توجيه ضربات واسعة لأوكرانيا ردا على هجمات المسيّرات

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أعلنت إسقاط 2331 مسيرة أوكرانية بينها 1465 خارج منطقة العملية العسكرية منذ 20 أيار وحتى 27 منه، وأنها "وجهت ضربات موجعة لقوات ردا على هذه الهجمات".وجاء في بيان الوزارة: "منذ 20 أيار كثف نظام كييف من شدة هجماته بالطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية الغربية على الأهداف المدنية داخل ..منذ 20 أيار وحتى تم تدمير واعتراض 2331 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الجوية، منها 1465 خارج ".ولفتت الوزارة إلى أنه نتيجة لهجمات الطائرات المسيرة على المناطق الروسية تعرض الكثير من المدنيين للضرر من بينهم نساء وأطفال.وأضافت أن كييف بدعم من بعض نفذت سلسلة من الخطوات الاستفزازية بهدف إفشال المفاوضات التي بادرت إليها روسيا.وشددت الوزارة أن الجيش الروسي يرد على الهجمات المكثفة للطائرات المسيرة الأوكرانية بضربات تركز حصرا على الأهداف العسكرية ومرافق الصناعة الدفاعية في