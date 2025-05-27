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ويتكوف لعائلات المحتجزين الإسرائيليين: هناك فرصة كبيرة لتحقيق تقدم

Lebanon 24
27-05-2025 | 06:34
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أبلغ مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق تقدم بشأن صفقة الرهائن في الأيام المقبلة، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
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كما أضاف أنه "من المفترض أن تبدأ خلال الهدنة مفاوضات حول وقف النار الدائم بضمانات أميركية". (العربية)

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