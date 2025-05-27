ويتكوف لعائلات المحتجزين الإسرائيليين: هناك فرصة كبيرة لتحقيق تقدم

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أبلغ مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ، عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق تقدم بشأن صفقة الرهائن في الأيام المقبلة، وفق ما نقلت صحيفة " ".كما أضاف أنه "من المفترض أن تبدأ خلال الهدنة مفاوضات حول وقف النار الدائم بضمانات أميركية". (العربية)