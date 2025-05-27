بصاروخين بالستيين... الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون وهدفاً في يافا

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان، إنّ "القوة الصاروخية في القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية مزدوجة بصاروخين بالستيين أحدهما فرط صوتي نوع "فلسطين2" استهدف في المحتلة، والآخر من نوع " " استهدف هدفا حيويّاً شرقي منطقة المحتلة".

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وأضاف البيان: "حققَت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتوقفت حركة ". (روسيا اليوم)