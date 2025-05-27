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بصاروخين بالستيين... الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون وهدفاً في يافا

Lebanon 24
27-05-2025 | 06:59
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قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، إنّ "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية مزدوجة بصاروخين بالستيين أحدهما فرط صوتي نوع "فلسطين2" استهدف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، والآخر من نوع "ذو الفقار" استهدف هدفا حيويّاً شرقي منطقة يافا المحتلة".
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وأضاف البيان: "حققَت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتوقفت حركة المطار". (روسيا اليوم)
 
 
 
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