آبار النفط الكندية مهددة بسبب حرائق الغابات

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أدى الطقس الحار إلى اندلاع سلسلة من حرائق الغابات حول الكندية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعضها بالقرب من آبار التي تُشغلها شركة "كنيديان ناتشورال ريسورسز" (Canadian Ltd) وغيرها.كانت أربعة حرائق خارجة عن السيطرة مشتعلة في ألبرتا عند الساعة 4:15 مساءً يوم الإثنين، بما في ذلك حريق تبلغ مساحته 2000 هكتار بالقرب من منطقة " هيلز".وأصدرت إشعاراً لسكان البلدة تطلب منهم الاستعداد للإخلاء في غضون ساعة واحدة إذا لزم الأمر. ويقع ذلك الحريق على بُعد أقل من نصف كيلومتر من موقع بئر تُشغله شركة "كنيديان ناتشورال ريسورسز"، وعلى بُعد أقل من 20 كيلومتراً من مواقع آبار أخرى تُشغلها الشركة وشركات أخرى. وقالت "كنيديان ناتشورال" في بريد إلكتروني إنها تتابع وضع حرائق الغابات في جميع عملياتها، مضيفة أنها تعمل على ضمان سلامة الموظفين الذين يعيشون في مناطق الإخلاء، وأن لديها خطط استجابة طارئة جاهزة.وتُشكل حرائق الغابات تهديداً مستمراً لإنتاج والغاز في المقاطعة، وتتفاقم عادةً خلال الفترة من حتى أكتوبر. وتعرضت " "، أكبر مركز سكاني بالقرب من عمليات الرمال النفطية الضخمة في ألبرتا، لأضرار جسيمة بفعل حريق عام 2016 الذي أجبر الآلاف على الإخلاء وأدى إلى توقف مؤقت لإنتاج أكثر من مليون برميل يومياً من النفط.