Advertisement

إقتصاد

آبار النفط الكندية مهددة بسبب حرائق الغابات

Lebanon 24
27-05-2025 | 07:09
A-
A+
Doc-P-1366571-638839519683088220.jpg
Doc-P-1366571-638839519683088220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدى الطقس الحار إلى اندلاع سلسلة من حرائق الغابات حول مقاطعة ألبرتا الكندية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعضها بالقرب من آبار النفط والغاز التي تُشغلها شركة "كنيديان ناتشورال ريسورسز" (Canadian natural resources Ltd) وغيرها.
Advertisement

كانت أربعة حرائق خارجة عن السيطرة مشتعلة في ألبرتا عند الساعة 4:15 مساءً يوم الإثنين، بما في ذلك حريق تبلغ مساحته 2000 هكتار بالقرب من منطقة "سوان هيلز".

وأصدرت المقاطعة إشعاراً لسكان البلدة تطلب منهم الاستعداد للإخلاء في غضون ساعة واحدة إذا لزم الأمر. ويقع ذلك الحريق على بُعد أقل من نصف كيلومتر من موقع بئر تُشغله شركة "كنيديان ناتشورال ريسورسز"، وعلى بُعد أقل من 20 كيلومتراً من مواقع آبار أخرى تُشغلها الشركة وشركات أخرى. وقالت "كنيديان ناتشورال" في بريد إلكتروني إنها تتابع وضع حرائق الغابات في جميع عملياتها، مضيفة أنها تعمل على ضمان سلامة الموظفين الذين يعيشون في مناطق الإخلاء، وأن لديها خطط استجابة طارئة جاهزة.

وتُشكل حرائق الغابات تهديداً مستمراً لإنتاج النفط والغاز في المقاطعة، وتتفاقم عادةً خلال الفترة من مارس حتى أكتوبر. وتعرضت "فورت ماكموري"، أكبر مركز سكاني بالقرب من عمليات الرمال النفطية الضخمة في ألبرتا، لأضرار جسيمة بفعل حريق عام 2016 الذي أجبر الآلاف على الإخلاء وأدى إلى توقف مؤقت لإنتاج أكثر من مليون برميل يومياً من النفط.
مواضيع ذات صلة
إعلان حالة الطوارئ في ايرلندا بسبب حرائق الغابات
lebanon 24
27/05/2025 19:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة البيئة وقعت اتفاقية لإدارة مخاطر حرائق الغابات
lebanon 24
27/05/2025 19:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: حرائق الغابات غرب القدس التهمت 12 ألف دونم حتى الآن
lebanon 24
27/05/2025 19:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الزين وضعت مع البنك الدولي اللمسات الأخيرة على مشروع ادارة مخاطر حرائق الغابات
lebanon 24
27/05/2025 19:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2025-05-27
12:11 | 2025-05-27
12:04 | 2025-05-27
12:00 | 2025-05-27
11:52 | 2025-05-27
11:35 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24