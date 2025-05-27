إنفجار كبير جدّاً يهزّ الصين... ومعلومات عن وجود العديد من الضحايا (فيديو)

هزّ انفجار كبير معمل" يوداو" للمواد الكيميائية شرقي ، بينما تصاعدت سحابة دخان كثيفة في أجواء مدينة غاومي، وسط معلومات عن وجود العديد من الضحايا والمصابين.

وتضرّرت الممتلكات والمنازل المتواجدة في الشوارع المجاورة للمعمل.





ووصلت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المكان للتعامل مع أضرار الانفجار.





يشار إلى أن عدد العاملين في هذا المصنع يصل إلى حوالي 300 شخص، وهو يختص بإنتاج المبيدات الزراعية ومواد كيميائية أخرى. (روسيا اليوم)

هز انفجار كبير مصنعاً للكيماويات🧪 شرقي الصين مما أدى إلى تصاعد عمود ضخم من الدخان وإتلاف نوافذ المباني المجاورة#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/k4TlKbuVb3 — Independent عربية (@IndyArabia) May 27, 2025 Advertisement