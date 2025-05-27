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عربي-دولي

إنفجار كبير جدّاً يهزّ الصين... ومعلومات عن وجود العديد من الضحايا (فيديو)

Lebanon 24
27-05-2025 | 08:17
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هزّ انفجار كبير معمل"شاندونغ يوداو" للمواد الكيميائية شرقي الصين، بينما تصاعدت سحابة دخان كثيفة في أجواء مدينة غاومي، وسط معلومات عن وجود العديد من الضحايا والمصابين.
 
وتضرّرت الممتلكات والمنازل المتواجدة في الشوارع المجاورة للمعمل.
 
 
ووصلت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المكان للتعامل مع أضرار الانفجار.

 
يشار إلى أن عدد العاملين في هذا المصنع يصل إلى حوالي 300 شخص، وهو يختص بإنتاج المبيدات الزراعية ومواد كيميائية أخرى. (روسيا اليوم)
 
 
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