إنفجار كبير جدّاً يهزّ الصين... ومعلومات عن وجود العديد من الضحايا (فيديو)

هز انفجار كبير مصنعاً للكيماويات🧪 شرقي الصين مما أدى إلى تصاعد عمود ضخم من الدخان وإتلاف نوافذ المباني المجاورة#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/k4TlKbuVb3
— Independent عربية (@IndyArabia) May 27, 2025
هز انفجار كبير مصنعاً للكيماويات🧪 شرقي الصين مما أدى إلى تصاعد عمود ضخم من الدخان وإتلاف نوافذ المباني المجاورة#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/k4TlKbuVb3
🇨🇳
🔴عـــــاجــــل
انفجار في مصنع كيميائي بشرق الصين، وجهود الإنقاذ مستمرة حتى الآن.
المصنع يتبع شركة Shandong Youdao، أكبر منتج عالمي لمبيد الكلوربيريفوس.
عدد الضحايا غير معروف والسبب قيد التحقيق. pic.twitter.com/757G2CVfSQ
— الصين بالعربية (@mog_china) May 27, 2025
🇨🇳
🔴عـــــاجــــل
انفجار في مصنع كيميائي بشرق الصين، وجهود الإنقاذ مستمرة حتى الآن.
المصنع يتبع شركة Shandong Youdao، أكبر منتج عالمي لمبيد الكلوربيريفوس.
عدد الضحايا غير معروف والسبب قيد التحقيق. pic.twitter.com/757G2CVfSQ