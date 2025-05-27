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عربي-دولي

رسميّاً... الإتّحاد الأوروبيّ يرفع العقوبات عن سوريا

Lebanon 24
27-05-2025 | 08:33
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أفادت "العربية" أن الدول الأعضاء في الإتحاد الاوروبي صادقت اليوم الثلاثاء على قرار رفع العقوبات عن سوريا.
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وأوضحت أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ فجر غد الأربعاء.
كما أضافت أن الدول الأوروبية أعدت عقوبات أخرى ستفرضها على بعض منتهكي حقوق الانسان في سوريا.
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