رسميّاً... الإتّحاد الأوروبيّ يرفع العقوبات عن سوريا

أفادت "العربية" أن في الإتحاد الاوروبي صادقت اليوم الثلاثاء على قرار رفع عن .

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وأوضحت أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ فجر غد الأربعاء.

كما أضافت أن أعدت عقوبات أخرى ستفرضها على بعض منتهكي حقوق الانسان في سوريا.