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عربي-دولي

"وجهاً لوجه"... هذا ما جرى بين سوريا وإسرائيل مؤخراً

Lebanon 24
27-05-2025 | 08:55
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كشفت 5 مصادر مطلعة أن سوريا وإسرائيل على اتصال مباشر، وأجرتا في الأسابيع القليلة الماضية لقاءات وجها لوجه بهدف احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية.
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كما أضافت أن اللقاءات ركزت على الملفات الأمنية وقادها من الجانب السوري أحمد الدالاتي الذي تم تعيينه محافظاً لمحافظة القنيطرة المتاخمة لمرتفعات الجولان المحتل بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

 
إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن المحادثات تركزت على السلام وليس التطبيع. (العربية)
 
 
 
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