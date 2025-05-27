"وجهاً لوجه"... هذا ما جرى بين سوريا وإسرائيل مؤخراً

كشفت 5 مصادر مطلعة أن وإسرائيل على اتصال مباشر، وأجرتا في الأسابيع القليلة الماضية لقاءات وجها لوجه بهدف احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية.

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كما أضافت أن اللقاءات ركزت على الملفات الأمنية وقادها من الجانب السوري أحمد الدالاتي الذي تم تعيينه محافظاً لمحافظة المتاخمة لمرتفعات المحتل بعد سقوط الرئيس السابق .



إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن المحادثات تركزت على السلام وليس التطبيع. (العربية)