نقل سلطان بروناي إلى مستشفى

نقل إلى مستشفى في العاصمة الماليزية، حيث تعقد قمّة رابطة أمم جنوب "آسيان" إثر إصابته بالإرهاق.

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وقال رئيس الحكومة الماليزية خلال : "يشعر ببعض التعب وهو يستريح في المستشفى". (ارم نيوز)