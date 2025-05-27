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نقل سلطان بروناي إلى مستشفى

Lebanon 24
27-05-2025 | 09:10
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نقل سلطان بروناي حسن البلقية إلى مستشفى في العاصمة الماليزية، حيث تعقد قمّة رابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان" إثر إصابته بالإرهاق.
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وقال رئيس الحكومة الماليزية أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحفي: "يشعر ببعض التعب وهو يستريح في المستشفى". (ارم نيوز)
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