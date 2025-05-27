وفيات ومشاهد مرعبة... إليكم ما يجري في السودان

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تتفاقم الأوضاع الصحية في العاصمة السودانية الخرطوم بشكل متسارع بسبب تفشي حالات الإسهال الشديد، مصحوبة في الكثير من الحالات بأعراض غريبة، وذلك في ظل اكتظاظ مراكز العزل واضطرار مئات المصابين أخذ المحاليل في الشوارع المحيطة.وتتضارب البيانات بشأن عدد الإصابات والوفيات في ظل حالة من الفوضى العارمة في القطاع الصحي، ففي حين تحدثت عن معدل 700 إصابة أسبوعيا، أكدت مصادر مستقلة أن الأصابات اليومية تتعدى الألف حالة.ولم تحدد وزارة الصحة العدد الحقيقي للوفيات، لكن متطوعين يقدمون مساعدات للمرضى أشاروا إلى 1500 حالة وفاة في 3 أيام.وتعزي أديبة السيد استشارية الصحة العامة وعضو الانتشار المخيف للوباء إلى التدهور البيئي والانهيار الكبير في القطاع الصحي.وتقول: "تزايدت حدة الإصابات بسبب تلوث المياه وتغير رائحتها وتدهور الأوضاع الغذائية لدى معظم السكان كجزء من التداعيات الكارثية الناجمة عن الحرب".وتضيف: "الوضع كارثي جدا حيث تفتقد المستشفيات القليلة العاملة للقدرات اللازمة من كوادر طبية كافية ومخزون دوائي لمواجهة الوضع المتدهور".