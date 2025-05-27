معلومات عنه... من هو أحمد الدالاتي "نقطة الوصل" بين سوريا وإسرائيل؟

ذكرت "العربية" أنّه بهدف احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية، عقدت سوريا
وإسرائيلي عدة اجتماعات مباشرة في الأسابيع القليلة الماضية، قادها من الجانب السوري أحمد الدالاتي.
ولد الدالاتي في أيلول 1985 في بلدة كفير الزيت، في وادي بردى
، في ريف دمشق
.
وحصل الرجل البالغ من العمر 40 عاماً على شهادة في هندسة المعلوماتية
من المعهد التقني للحاسوب.
وتلقى تعليمه الأساسي والثانوي في ريف دمشق، ثم درس تخصص الحاسوب، ما ساعده لاحقاً في تطوير تقنيات ميدانية في المجال العسكري، وفق ما ذكرت مواقع سورية
.
لكن مع اندلاع الثورة السورية
عام 2011، كان الدالاتي من أوائل المنخرطين في الحراك الشعبي ضد النظام.
وبدأ نشاطه بتنظيم التظاهرات السلمية، قبل أن يتحول لاحقاً إلى العمل العسكري والانضمام إلى "جيش الإسلام
".
وفي عام 2015، انتقل إلى شمال سوريا وانضم إلى "حركة أحرار الشام
".
ولاحقا كان من ضمن الداعمين الأوائل للفصائل المسلحة التي أطاحت بالنظام السابق في كانون الاول الماضي، ومن أبرز المؤيدين للسلطة الجديدة التي تسلمت الحكم في دمشق.
ومع تحوّل بعض المناطق السورية إلى ما يشبه الحكم الذاتي للمجالس المحلية، دخل الدالاتي المجال الإداري
، حيث عيّن نائبا لمحافظ ريف دمشق ومحافظا للقنيطرة في آذار 2025.
كما عيّن لاحقاً أيضا قائداً للأمن الداخلي في محافظة السويداء
تزامناً مع تصاعد التوترات الاجتماعية في الجنوب السوري.
إلى ذلك، تسلم مهمة التواصل مع الجانب الإسرائيلي
، حيث شكل نقطة الوصل بين دمشق وتل أبيب. (العربية)