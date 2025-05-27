وسط التوتر بين ترامب ونتنياهو... وزير إسرائيليّ في واشنطن للقاء ويتكوف

أفاد مسؤولون إسرائيليون أن وصل إلى ، لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي .

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كما أوضحوا أنه من المتوقع أن يلتقي ديرمر اليوم الثلاثاء، مبعوث .



وتتزامن تلك الزيارة مع تنامي الحديث عن توترات بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء . (العربية)