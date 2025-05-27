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عربي-دولي

وسط التوتر بين ترامب ونتنياهو... وزير إسرائيليّ في واشنطن للقاء ويتكوف

Lebanon 24
27-05-2025 | 10:50
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أفاد مسؤولون إسرائيليون أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر وصل إلى واشنطن، لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية.
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كما أوضحوا أنه من المتوقع أن يلتقي ديرمر اليوم الثلاثاء، مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.

وتتزامن تلك الزيارة مع تنامي الحديث عن توترات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. (العربية)
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