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توقف توزيع المساعدات في غزة بعد اقتحام المستودعات

Lebanon 24
27-05-2025 | 11:05
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تعرضت مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة للاقتحام، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء.
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وأضافت التقارير الواردة من غزة بعد عملية الاقتحام أن مروحيات الجيش الإسرائيلي فتحت النار لتفريق المتظاهرين في غزة، وانسحاب أفراد الشركة الأميركية من الموقع.

في موازاة ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مركزين من أصل أربعة مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية التي يتم إنشاؤها في قطاع غزة باشرا العمل بمشاركة شركات أميركية.

وبحسب بيان صحافي للجيش، فقد تم نشر هذه المراكز بقرار من السلطات الإسرائيلية "وبتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة"، وسيتم إدارتها من قبل منظمات إنسانية دولية، وسيتم توفير الأمن لها من قبل شركات خاصة من الولايات المتحدة.

بدوره، قال الجيش إن المركزين الأولين باشرا العمل، اليوم الثلاثاء، ويقع أحدهما في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي القطاع، والآخر يقع فيما يسمى بممر موراج، وهو شريط يمتد من ساحل البحر إلى الحدود مع إسرائيل، وهو تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، ويقسم هذا الممر أراضي القطاع الواقعة بين مدينتي رفح وخان يونس.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيواصل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع بذل كل ما في وسعه لمنع وقوع الإمدادات الإنسانية في أيدي حركة "حماس". (العربية)
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