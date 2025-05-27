توقف توزيع المساعدات في غزة بعد اقتحام المستودعات

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تعرضت مراكز توزيع المساعدات في للاقتحام، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء.وأضافت التقارير الواردة من غزة بعد عملية الاقتحام أن مروحيات الجيش فتحت النار لتفريق المتظاهرين في غزة، وانسحاب أفراد الشركة الأميركية من الموقع.في موازاة ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مركزين من أصل أربعة مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية التي يتم إنشاؤها في قطاع غزة باشرا العمل بمشاركة شركات أميركية.وبحسب بيان صحافي للجيش، فقد تم نشر هذه المراكز بقرار من السلطات "وبتنسيق وثيق مع "، وسيتم إدارتها من قبل منظمات إنسانية دولية، وسيتم توفير الأمن لها من قبل شركات خاصة من الولايات المتحدة.بدوره، قال الجيش إن المركزين الأولين باشرا العمل، اليوم الثلاثاء، ويقع أحدهما في حي تل السلطان بمدينة جنوبي القطاع، والآخر يقع فيما يسمى بممر موراج، وهو شريط يمتد من ساحل البحر إلى الحدود مع ، وهو الكاملة للجيش الإسرائيلي، ويقسم هذا الممر أراضي القطاع الواقعة بين مدينتي رفح وخان يونس.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيواصل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع بذل كل ما في وسعه لمنع وقوع الإمدادات الإنسانية في أيدي حركة " ". (العربية)