الدعم السريع تقصف مقراً للجيش جنوب السودان

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استهدفت ضربة لقوات الدعم السريع مستودعا للوقود وقاعدة عسكرية في مدينة في في ، بحسب ما أفاد مصدر عسكري فرانس برس، اليوم الثلاثاء.وقال المصدر الذي طلب عدم هويته نظرا إلى أنه غير مخول التحدث إلى الإعلام، إن " قصفت مستودعا للوقود في مدينة كوستي ومقر الفرقة 19 بمسيرة استراتيجية مما تسبب في إشعال النار بالمستودع".كما أفاد شهود بوقوع انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان فوق المدينة. (العربية)