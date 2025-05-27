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الدعم السريع تقصف مقراً للجيش جنوب السودان

Lebanon 24
27-05-2025 | 11:35
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استهدفت ضربة لقوات الدعم السريع مستودعا للوقود وقاعدة عسكرية في مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض في السودان، بحسب ما أفاد مصدر عسكري فرانس برس، اليوم الثلاثاء.
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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا إلى أنه غير مخول التحدث إلى الإعلام، إن "ميليشيا الدعم السريع قصفت مستودعا للوقود في مدينة كوستي ومقر الفرقة 19 بمسيرة استراتيجية مما تسبب في إشعال النار بالمستودع".

كما أفاد شهود عيان بوقوع انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان فوق المدينة. (العربية)

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