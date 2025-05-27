Advertisement

عربي-دولي

رسميا.. إليكم أول أيام عيد الاضحى

Lebanon 24
27-05-2025 | 12:04
A-
A+
Doc-P-1366680-638839696932634677.png
Doc-P-1366680-638839696932634677.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المحكمة العليا السعودية أن عيد الأضحى سيكون نهار الجمعة 6 حزيران.
Advertisement

واشارت إلى أن الوقوف في عرفة الخميس 5 حزيران.
مواضيع ذات صلة
مشيخة العقل: الجمعة اول أيام عيد الاضحى المبارك والاربعاء أولى ليالي العشر
lebanon 24
28/05/2025 03:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن موعد أول أيام عيد الأضحى
lebanon 24
28/05/2025 03:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميًا.. السعودية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر
lebanon 24
28/05/2025 03:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سيكون في هذا التاريخ.. الكشف عن أول أيام عيد الأضحى
lebanon 24
28/05/2025 03:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2025-05-27
18:45 | 2025-05-27
16:56 | 2025-05-27
16:52 | 2025-05-27
16:45 | 2025-05-27
16:40 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24