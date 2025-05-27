من كندا... الملك تشارلز الثالث يردّ على تهديدات ترامب!

شدد الملك في خطاب العرش الذي ألقاه خلال افتتاح في العاصمة الكندية ، اليوم الثلاثاء، على حق في تقرير مصيرها.

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وبدأ ملك خطابا تاريخيا أمام الكندي حيث يحدد الأولويات التشريعية في البلاد. وبدأ ملك خطابا تاريخيا أمام الكندي حيث يحدد الأولويات التشريعية في البلاد.

وأضاف أن كندا تواجه "تحديات غير مسبوقة" في عالم لم يكن بمثل هذه الخطورة من قبل على الإطلاق.



تابع : " والتعددية وسيادة القانون وتقرير المصير والحرية، هي قيم يعتز بها الكنديون، وهي قيم عازمة الحكومة على حمايتها"، مشيرا إلى أن البلاد تمر بـ"لحظة حساسة" تتطلب التشبث بهذه المبادئ.



ويُنظر لهذا الخطاب بصورة كبيرة على أنه إظهار للدعم في وجه تهديدات الرئيس الأميركي بضم كند لبلاده.