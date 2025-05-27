ترامب يصعد لهجته تجاه بوتين: يلعب بالنار

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صعّد الرئيس الأميركي ، الثلاثاء، من لهجته تجاه نظيره الروسي ، قائلا إن الأخير "يلعب بالنار".وتأتي أحدث تعليقات في أعقاب بعض من أكبر الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أوائل عام 2022.وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "ما لا يدركه هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماما. إنه يلعب بالنار!".(سكاي نيوز)