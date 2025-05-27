Advertisement

عربي-دولي

إضراب نادر لسائقي الشاحنات في إيران

Lebanon 24
27-05-2025 | 13:10
A-
A+

Doc-P-1366705-638839729567735694.jpg
Doc-P-1366705-638839729567735694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ينفذ سائقو الشاحنات في جميع أنحاء إيران، الثلاثاء، لليوم السادس إضراباً نادراً من حيث المدة والحجم، سعياً لتحسين ظروفهم في قطاع حيوي لاقتصاد البلاد.
Advertisement

وبدأ الإضراب، الأسبوع الماضي، في مدينة بندر عباس الساحلية في جنوب البلاد، توسع نطاقه عبر البلاد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» وتقارير مجموعات مراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام ناطقة بالفارسية مقرها خارج إيران.

وقالت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» ومقرها في الولايات المتحدة إن سائقي الشاحنات يحتجون على ارتفاع أقساط التأمين، وسلامة الطرقات المتدنية، وارتفاع أسعار الوقود، وانخفاض أسعار الشحن.

ونشرت صوراً تظهر ما قالت إنها عشرات الشاحنات المتوقفة في مدينة أصفهان في وسط البلاد وفي شيراز في الجنوب، بينما أشارت تقارير أيضاً إلى إجراءات مماثلة في محافظة طهران وكرمانشاه في الغرب.

وتعذر التحقق بشكل مستقل من الصور على الفور.

وتنظم إضرابات في إيران أحياناً، يسمح قانون العمل بها، لكن هذا الإضراب غير عادي من حيث المدة والنطاق على الصعيد الوطني.

وكتبت منظمة «دادبان» لمراقبة حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك بالفعل حالات هاجمت فيها قوات الأمن احتجاجات السائقين.

ونقلت عن كامران ميرحاجي المدعي العام في مقاطعة فارس الجنوبية قوله إن عدداً من الأشخاص «الذين منعوا تنقل الشاحنات» أوقفوا.
(الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
مطاردة مروعة.. سائق شاحنة مسروقة يصدم 13 سيارة!
lebanon 24
28/05/2025 03:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. تدخّل جراحي نادر أنقذ طفلا مصريًا
lebanon 24
28/05/2025 03:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لسائقي الدراجات الناريّة... إليكم ما قرّره وزير الداخليّة
lebanon 24
28/05/2025 03:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الإعلام الحكومي بغزة: القطاع بحاجة إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا
lebanon 24
28/05/2025 03:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2025-05-27
18:45 | 2025-05-27
16:56 | 2025-05-27
16:52 | 2025-05-27
16:45 | 2025-05-27
16:40 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24