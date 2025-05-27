إضراب نادر لسائقي الشاحنات في إيران

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ينفذ سائقو الشاحنات في جميع أنحاء ، الثلاثاء، لليوم السادس إضراباً نادراً من حيث المدة والحجم، سعياً لتحسين ظروفهم في قطاع حيوي لاقتصاد البلاد.وبدأ الإضراب، الأسبوع الماضي، في مدينة عباس الساحلية في جنوب البلاد، توسع نطاقه عبر البلاد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» وتقارير مجموعات مراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام ناطقة بالفارسية مقرها خارج إيران.وقالت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» ومقرها في إن سائقي الشاحنات يحتجون على ارتفاع أقساط التأمين، وسلامة الطرقات المتدنية، وارتفاع أسعار الوقود، وانخفاض أسعار الشحن.ونشرت صوراً تظهر ما قالت إنها عشرات الشاحنات المتوقفة في مدينة أصفهان في وسط البلاد وفي في الجنوب، بينما أشارت تقارير أيضاً إلى إجراءات مماثلة في وكرمانشاه في الغرب.وتعذر التحقق بشكل مستقل من الصور على الفور.وتنظم إضرابات في إيران أحياناً، يسمح قانون العمل بها، لكن هذا الإضراب غير عادي من حيث المدة والنطاق على الصعيد الوطني.وكتبت منظمة «دادبان» لمراقبة حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك بالفعل حالات هاجمت فيها احتجاجات السائقين.ونقلت عن ميرحاجي في الجنوبية قوله إن عدداً من الأشخاص «الذين منعوا تنقل الشاحنات» أوقفوا.(الشرق الأوسط)