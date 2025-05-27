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عربي-دولي

تحذير من ترامب لنتنياهو.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
27-05-2025 | 13:12
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أفاد موقع واللا نقلا عن مسؤول أميركي أنّ ترامب حذر نتنياهو في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي من الإضرار بالمفاوضات بين واشنطن وطهران.
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أضاف:" ترامب ومسؤولون كبار أعربوا عن قلقهم من أن نتنياهو قد يأمر بضرب منشآت إيران النووية".
 
بالتوازي، أشار الموقع إلى أنّ "ترامب أكد لنتنياهو أن "الخيار الثاني لا يزال مطروحًا على الطاولة" لكنه يفضل أولاً رؤية إن كان من الممكن التوصل لحل دبلوماسي مع إيران".
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