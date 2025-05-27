تحذير من ترامب لنتنياهو.. ماذا في التفاصيل؟

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أضاف:" ترامب ومسؤولون كبار أعربوا عن قلقهم من أن نتنياهو قد يأمر بضرب منشآت النووية". أفاد موقع واللا نقلا عن مسؤول أميركي أنّ حذر في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي من الإضرار بالمفاوضات بين وطهران.أضاف:" ترامب ومسؤولون كبار أعربوا عن قلقهم من أن نتنياهو قد يأمر بضرب منشآت النووية".

بالتوازي، أشار الموقع إلى أنّ "ترامب أكد لنتنياهو أن "الخيار الثاني لا يزال مطروحًا على الطاولة" لكنه يفضل أولاً رؤية إن كان من الممكن التوصل لحل مع إيران".