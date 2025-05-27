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عربي-دولي

فرنسا تحذّر: لن نلتزم الصمت تجاه تصاعد الأوضاع في غزة

Lebanon 24
27-05-2025 | 13:30
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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء ما يحصل في قطاع غزة.
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وأضافت الخارجية في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا تؤيد إعادة النظر باتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

كما لوحت إلى أنها ليست وحدها في هذا التوجه.

وقالت إن الدول الأوروبية ستعيد النظر في التنسيق السياسي والتعاون التجاري مع إسرائيل. (العربية)
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