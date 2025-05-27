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عربي-دولي
فرنسا تحذّر: لن نلتزم الصمت تجاه تصاعد الأوضاع في غزة
Lebanon 24
27-05-2025
|
13:30
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أكدت
وزارة الخارجية الفرنسية
أن
باريس
لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء ما يحصل في
قطاع غزة
.
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وأضافت الخارجية في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، اليوم الثلاثاء،
أن فرنسا
تؤيد إعادة النظر باتفاق الشراكة بين
إسرائيل
والاتحاد
الأوروبي
.
كما لوحت إلى أنها ليست وحدها في هذا التوجه.
وقالت إن
الدول الأوروبية
ستعيد النظر في التنسيق السياسي والتعاون التجاري مع إسرائيل. (العربية)
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