فرنسا تحذّر: لن نلتزم الصمت تجاه تصاعد الأوضاع في غزة

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أكدت أن لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء ما يحصل في .وأضافت الخارجية في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، اليوم الثلاثاء، تؤيد إعادة النظر باتفاق الشراكة بين والاتحاد .كما لوحت إلى أنها ليست وحدها في هذا التوجه.وقالت إن ستعيد النظر في التنسيق السياسي والتعاون التجاري مع إسرائيل. (العربية)