بشكل سريّ.. هذا ما تفعله إسرائيل

Advertisement

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادق سراً على إقامة 22 مستوطنة جديدة في وغور ، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ عام 1967، لما تحمله من تداعيات مباشرة على مستقبل القضية .وبحسب صحيفة ، فإن القائمة تشمل مستوطنات جديدة وأخرى يُعاد إنشاؤها، إضافة إلى مواقع استيطانية تمتد من إلى وجنوب ، في إطار خطة تهدف إلى قطع الطريق أمام أي حل سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.وجاءت المصادقة على الخطة بمبادرة مشتركة من ووزير المالية ، ووافق عليها الكابينت قبل نحو أسبوعين دون إعلان رسمي. وتشمل الخطة أيضًا استئناف عمليات مصادرة الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، بذريعة "كبح محاولات فرض سيطرة أمر واقع" فيها.وفي تعليقها على الخطوة، رأت القناة السابعة أن القرار يعكس تشديد القبضة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من استراتيجية إحباط أي مسار سياسي قد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.، وصف رئيس مجلس "يشع" الاستيطاني، غانتس، القرار بأنه "تاريخي"، قائلاً: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتوسيع حدود وتعزيز أمنها"، على حدّ تعبيره.