عراقجي: لن نسمح بإفساد علاقاتنا مع جيراننا

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وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب عباس : "إيران تدين بشدة كل محاولة للمساس بوحدة المسلمين"، متابعا: "نحن عازمون على عدم السماح لأي جهة بإفساد علاقاتنا مع جيراننا الأشقاء، وفي طليعتهم المسار البنّاء بين الجمهورية الإسلامية والمملكة .. الإدارة المتميّزة لشعائر الحج هذا العام تحظى بتقدير إيران".



وأضاف عراقجي: أتقدم بأحرّ التحيات والدعاء بالتوفيق والنجاح المستمر لحكومة وشعب ". شدد وزير خارجية على أن تدين بشدة كل محاولة للمساس بوحدة ، مؤكدا عزمهم على عدم السماح لأي جهة بإفساد علاقتهم مع جيرانهم، وفي طليعتهم .وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب عباس : "إيران تدين بشدة كل محاولة للمساس بوحدة المسلمين"، متابعا: "نحن عازمون على عدم السماح لأي جهة بإفساد علاقاتنا مع جيراننا الأشقاء، وفي طليعتهم المسار البنّاء بين الجمهورية الإسلامية والمملكة .. الإدارة المتميّزة لشعائر الحج هذا العام تحظى بتقدير إيران".وأضاف عراقجي: أتقدم بأحرّ التحيات والدعاء بالتوفيق والنجاح المستمر لحكومة وشعب ".

تأتي تغريدة عراقجي بعد أن أكدت وسائل إعلام إيرانية، اعتقال رجل الدين قاسميان، أحد مقدمي برنامج "محفل"، في السعودية أثناء أداء مناسك الحج، على خلفية فيديو ظهر فيه وتحدث بشكل مسيء للسعودية، وفق ما تم تداوله.



