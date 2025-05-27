Advertisement

عربي-دولي

عراقجي: لن نسمح بإفساد علاقاتنا مع جيراننا

Lebanon 24
27-05-2025 | 15:18
A-
A+
Doc-P-1366745-638839811813188651.png
Doc-P-1366745-638839811813188651.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد وزير خارجية إيران عباس عراقجي على أن طهران تدين بشدة كل محاولة للمساس بوحدة المسلمين، مؤكدا عزمهم على عدم السماح لأي جهة بإفساد علاقتهم مع جيرانهم، وفي طليعتهم السعودية.
Advertisement

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب عباس عراقجي: "إيران تدين بشدة كل محاولة للمساس بوحدة المسلمين"، متابعا: "نحن عازمون على عدم السماح لأي جهة بإفساد علاقاتنا مع جيراننا الأشقاء، وفي طليعتهم المسار البنّاء بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية.. الإدارة المتميّزة لشعائر الحج هذا العام تحظى بتقدير إيران".

وأضاف عراقجي: أتقدم بأحرّ التحيات والدعاء بالتوفيق والنجاح المستمر لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية".
 
تأتي تغريدة عراقجي بعد أن أكدت وسائل إعلام إيرانية، اعتقال رجل الدين غلام رضا قاسميان، أحد مقدمي برنامج "محفل"، في السعودية أثناء أداء مناسك الحج، على خلفية فيديو ظهر فيه وتحدث بشكل مسيء للسعودية، وفق ما تم تداوله.

 
 
مواضيع ذات صلة
بيار الأشقر يُحذر: الإعلام يُهدد بإفساد جهود تحسين العلاقات مع الخليج
lebanon 24
28/05/2025 03:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: تطوير الحوار مع أميركا لن يكون على حساب علاقاتنا مع حلفائنا
lebanon 24
28/05/2025 03:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: تركيا لن تسمح بفرض أمر واقع ولن تسمح بأي مبادرة تهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة
lebanon 24
28/05/2025 03:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي من موسكو: معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا ترفع مستوى علاقاتنا
lebanon 24
28/05/2025 03:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2025-05-27
18:45 | 2025-05-27
16:56 | 2025-05-27
16:52 | 2025-05-27
16:45 | 2025-05-27
16:40 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24