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عربي-دولي

السعودية تدين اقتحام المسجد الاقصى

Lebanon 24
27-05-2025 | 15:31
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أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى، مطالبة بمحاسبة إسرائيل على "انتهاكاتها الخطيرة" بحق الفلسطينيين.
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وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن "إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحماية من قوات الاحتلال".

وأكدت المملكة "الرفض القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها"، حسب البيان.

كما جددت السعودية، "استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة للقانون الدولي، واستمرار الاعتداءات الغاشمة والمتكررة على حرمة المسجد الأقصى".

وطالبت المجتمع الدولي بـ"محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين".
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