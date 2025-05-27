السعودية تدين اقتحام المسجد الاقصى

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أدانت اليوم الثلاثاء اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات ، مطالبة بمحاسبة على "انتهاكاتها الخطيرة" بحق .وأعربت في بيان عن "إدانة بأشد العبارات اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات الشريف بحماية من قوات ".وأكدت المملكة "الرفض القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها"، حسب البيان.كما جددت ، "استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة للقانون الدولي، واستمرار الاعتداءات الغاشمة والمتكررة على حرمة المسجد الأقصى".وطالبت بـ"محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في ".