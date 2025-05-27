إدارة ترامب تعلّق مقابلات تأشيرات الطلاب الأجانب!

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وأشارت المصادر إلى أن تدرس فرض مطالب جديدة على الطلاب الأجانب الذين يقدمون الطلبات للدراسة في ، وهم قد يخضعون للتحقق من صفحاتهم على .وفي إطار التحضير لهذه الإجراءات الجديدة، وجهت الإدارة السفارات والقنصليات الأميركية بتعليق المقابلات الجديدة لمقدمي الطلبات للحصول على تأشيرة الدخول الطلابية.ولفتت الصحيفة إلى أن تطبيق هذه الإجراءات قد يؤدي إلى إطالة أمد إصدار التأشيرات الطلابية، ما قد يلحق أضرارا بجامعات كثيرة.وكانت الإدارة الأميركية قد حاولت منع من قبول الطلاب الأجانب، متهمة اياها بالفشل في حماية الطلاب من ذوي الأصول على خلفية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات .وأوقف قاض فدرالي أميركي تنفيذ قرار ، لكن المعركة القضائية بين الإدارة الأميركية وجامعة هارفارد لا تزال مستمرة.