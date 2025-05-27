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إقتصاد

ابتداءً من هذا التاريخ... سوق دمشق للأوراق المالية يستأنف نشاطه من جديد

Lebanon 24
27-05-2025 | 16:25
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نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن وزير المالية محمد يسر برنية قوله، إن سوريا ستعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من حزيران "بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة".
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وذكرت الوكالة أن السوق توقفت عن التداول في الخامس من كانون الأول "‏نظرا للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي ‏للشركات ‏المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار ‏والخسائر، ‏والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال".

وتوقفت البورصة بعد أن أطاحت قوات المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول.
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