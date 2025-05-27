ابتداءً من هذا التاريخ... سوق دمشق للأوراق المالية يستأنف نشاطه من جديد

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وذكرت الوكالة أن السوق توقفت عن التداول في الخامس من كانون الأول "‏نظرا للحاجة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي ‏للشركات ‏المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار ‏والخسائر، ‏والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال".وتوقفت البورصة بعد أن أطاحت قوات بالرئيس السابق في كانون الأول.