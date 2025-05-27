نتنياهو يُقر بفقدان السيطرة مؤقتًا على مركز مساعدات في غزة

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وقال في خطاب له: "وضعنا خطة مع أصدقائنا لمواقع توزيع مضبوطة، حيث ستوزع شركة أميركية الطعام على العائلات . حصل فقدان مؤقت للسيطرة. ولحسن الحظ، استعدنا السيطرة".من جانبه، أكد مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس أن "توزيع المساعدات اليوم بواسطة جهات أميركية، كان ناجحا".وشهد أحد مركزي توزيع مساعدات في قطاع غزة فوضى كبيرة خلال اليوم الثلاثاء.وقالت مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من ، إن عدد طالبي المساعدات في موقع توزيعها كان "في لحظة ما كبيرا جدا"، مما اضطر فريقها إلى التراجع للسماح للناس "بالحصول على المساعدات بأمان وتوزيعها" وتجنب الإصابات.وأضافت: " واجهوا تأخيرا لعدة ساعات في الوصول إلى الموقع بسبب الحصار الذي تفرضه حركة ".