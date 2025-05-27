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نتنياهو يُقر بفقدان السيطرة مؤقتًا على مركز مساعدات في غزة

Lebanon 24
27-05-2025 | 16:28
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أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بفقدان السيطرة على مركز توزيع مساعدات في قطاع غزة، وذلك بعد اندفاع حشود من الفلسطينيين على  المركز.
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وقال نتنياهو في خطاب له: "وضعنا خطة مع أصدقائنا الأميركيين لمواقع توزيع مضبوطة، حيث ستوزع شركة أميركية الطعام على العائلات الفلسطينية. حصل فقدان مؤقت للسيطرة. ولحسن الحظ، استعدنا السيطرة".

من جانبه، أكد مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس أن "توزيع المساعدات اليوم بواسطة جهات أميركية، كان ناجحا".

وشهد أحد مركزي توزيع مساعدات في قطاع غزة فوضى كبيرة خلال اليوم الثلاثاء.

وقالت مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة، إن عدد طالبي المساعدات في موقع توزيعها كان "في لحظة ما كبيرا جدا"، مما اضطر فريقها إلى التراجع للسماح للناس "بالحصول على المساعدات بأمان وتوزيعها" وتجنب الإصابات.

وأضافت: "سكان غزة واجهوا تأخيرا لعدة ساعات في الوصول إلى الموقع بسبب الحصار الذي تفرضه حركة حماس".


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