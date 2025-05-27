ترمب: كندا تدرس عرضي بأن تصبح الولاية الأميركية الــ51

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قال الرئيس الأميركي ، الثلاثاء، إن منظومة " الذهبية" للدفاع الصاروخي ستكلف 61 مليار دولار إذا أرادت الانضمام لها.وقال: "أخبرتُ كندا، التي تريد بشدة أن تكون جزءا من نظامنا الرائع للقبة الذهبية، أن ذلك سيكلف 61 مليار دولار إذا ظلوا دولة منفصلة لكن غير متساوية".وأضاف: "لكنه سيكلف صفر دولار إذا أصبحوا ولايتنا رقم 51 . إنهم يفكرون في ".