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ترمب: كندا تدرس عرضي بأن تصبح الولاية الأميركية الــ51

Lebanon 24
27-05-2025 | 18:45
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن منظومة "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي ستكلف كندا 61 مليار دولار إذا أرادت الانضمام لها.
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وقال: "أخبرتُ كندا، التي تريد بشدة أن تكون جزءا من نظامنا الرائع للقبة الذهبية، أن ذلك سيكلف 61 مليار دولار إذا ظلوا دولة منفصلة لكن غير متساوية".

وأضاف: "لكنه سيكلف صفر دولار إذا أصبحوا ولايتنا رقم 51 العزيزة. إنهم يفكرون في العرض".
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