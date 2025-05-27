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نتنياهو: لا يوجد دليل على سوء التغذية في قطاع غزة

Lebanon 24
27-05-2025 | 19:30
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رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهام إسرائيل باستخدام التجويع سلاح حرب في قطاع غزة.
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ودافع عن خطة توزيع المساعدات في غزة المدعومة من الولايات المتحدة، التي بدأت عملياتها في وقت سابق من الثلاثاء، واصفاً إياها بأداة حاسمة لإضعاف حماس".

وفي معرض حديثه عن الحادث التي اجتاح فيه آلاف الغزيين لفترة وجيزة أحد مواقع توزيع المساعدات جنوبي القطاع، أقر نتنياهو أنه "كان هناك فقدان مؤقت للسيطرة، لكن "لحسن الحظ استعدنا السيطرة. سنضع المزيد من هذه المواقع".

وقال إن "المبادرة تهدف إلى جعل عناصر حماس مثل السمك بلا ماء، من خلال تركهم من دون أداة الحكم التي يستخدمونها، وهي في الأساس المساعدات الإنسانية التي ينهبونها"، وهي تهمة طالما نفتها الحركة.
وتابع: "منذ اليوم الأول، أو الأيام الأولى للحرب، قررنا اتباع سياسة: نحن نستهدف حماس لا السكان المدنيين".

وقال إن "إسرائيل التزمت بهذا عبر اتخاذ إجراءات للسماح للمدنيين بإخلاء مناطق القتال وتزويدهم بالمتطلبات الأساسية: الغذاء والماء والدواء. هذا ما يقتضيه القانون الدولي والمنطق السليم".

وقال إنه "لا يوجد دليل على سوء التغذية في قطاع غزة. لا ترى أحدا، ولا واحدا، هزيلا منذ بداية الحرب وحتى اليوم".
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