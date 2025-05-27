نتنياهو: لا يوجد دليل على سوء التغذية في قطاع غزة

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رفض ، اتهام باستخدام التجويع سلاح حرب في .ودافع عن خطة توزيع المساعدات في غزة المدعومة من ، التي بدأت عملياتها في وقت سابق من الثلاثاء، واصفاً إياها بأداة حاسمة لإضعاف ".وفي معرض حديثه عن الحادث التي اجتاح فيه آلاف الغزيين لفترة وجيزة أحد مواقع توزيع المساعدات جنوبي القطاع، أقر أنه "كان هناك فقدان مؤقت للسيطرة، لكن "لحسن الحظ استعدنا السيطرة. سنضع المزيد من هذه المواقع".وقال إن "المبادرة تهدف إلى جعل عناصر حماس مثل السمك بلا ماء، من خلال تركهم من دون أداة الحكم التي يستخدمونها، وهي في الأساس المساعدات الإنسانية التي ينهبونها"، وهي تهمة طالما نفتها الحركة.وتابع: "منذ اليوم الأول، أو الأيام الأولى للحرب، قررنا اتباع سياسة: نحن نستهدف حماس لا السكان المدنيين".وقال إن "إسرائيل التزمت بهذا عبر اتخاذ إجراءات للسماح للمدنيين بإخلاء مناطق القتال وتزويدهم بالمتطلبات الأساسية: الغذاء والماء والدواء. هذا ما يقتضيه القانون الدولي والمنطق السليم".وقال إنه "لا يوجد دليل على سوء التغذية في قطاع غزة. لا ترى أحدا، ولا واحدا، هزيلا منذ بداية الحرب وحتى اليوم".