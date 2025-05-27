بعد التقارير الأخيرة.. الدالاتي ينفي إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

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نفي قائد الأمن الداخلي بمحافظة أحمد الدالاتي مشاركته في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع الجانب ، مؤكدا أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية.وقال لقناة الإخبارية : "أنفي بشكل قاطع مشاركتي في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي وأؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية".وأضاف: "أشدد على أن موقف ثابت وواضح حيال هذا الموضوع، فالقيادة السورية تواصل القيام بكافة الإجراءات الضرورية لحماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية وذلك باستخدام جميع الوسائل المشروعة".وفي وقت سابق ذكرت وكالة " " أن وإسرائيل كانتا على اتصال مباشر في الأسابيع الأخيرة لمناقشة التوترات الحدودية.وأشار التقرير إلى أن لقاءات عقدت بين مسؤولين من البلدين، ترأس الجانب السوري محافظ أحمد الدالاتي. وأجرى المحادثات نيابة عن مسؤولون أمنيون رسميون لم يتم هوياتهم.وقالت مصادر وغربية ومصدر استخباراتي إقليمي إن "هذه الاجتماعات تستند إلى محادثات خلف الكواليس جرت عبر وسطاء منذ أن أطيح بنظام في ديسمبر الماضي".وأكدت ثلاثة مصادر أن عدة جولات من الاجتماع وجهاً لوجه جرت في المنطقة الحدودية، وشملت أراضي واقعة تحت سيطرة إسرائيل.