زيارته أثارت الجدل: وزير "غير مرغوب فيه" في إسرائيل.. ولا لقاء مع نتنياهو

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قام النرويجي بزيارة ، أمس الثلاثاء، لحضور مؤتمر عن "مكافحة معاداة السامية"، في رحلة أثارت جدلا حادا داخل إسرائيل.ويعتبر الوزير النرويجي على نطاق واسع، أحد أشد منتقدي إسرائيل في صراحة، وهذه هي زيارته الأولى لها منذ بدء حرب غزة.ودان إيدي مرارا سلوك إسرائيل في القطاع المدمر، متهما إياها بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، كما أعرب علنا عن اعتزازه برفض بيع الأسلحة لها.ورغم دعوته لحضور القمة، نظرا لعضوية النرويج في لإحياء ذكرى الهولوكوست، أكد مسؤولون إسرائيليون رفض ووزير الخارجية ، طلبات لقاء من الوزير النرويجي.ولم يحدد موعد لعقد أي اجتماعات مع أو ساعر، الذي يقود المؤتمر.والدعوة الموجهة لإيدي كانت أول مرة يُطلب منه رسميا زيارة إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول 2023.وانتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين قرار دعوته، ووصفوه بأنه "خطأ ".وقال مسؤول كبير لصحيفة " " : "من الجنون السماح لهذا الرجل الذي يكرهنا بالمجيء إلى هنا".وفي تصريحات سابقة، قال إيدي إنه ينوي استغلال الزيارة لإيصال 3 رسائل رئيسية: وقف إطلاق نار فوري في غزة، وزيادة المساعدات العاجلة للفلسطينيين، ودعم حل الدولتين.وأضاف: "إذا أردنا إنهاء الحرب في غزة، فعلينا التحدث مع من يملكون القدرة على وقفها".وفي المقابل أكد إيدي: "يمكن للسلطات الإسرائيلية أن تختلف معي، لكن لا يمكنها اتهامي بمعاداة السامية لمجرد أنني أنتقد قصف المستشفيات".(سكاي نيوز)