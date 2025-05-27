رسائل متضاربة عن الهدنة.. من إسرائيل وحماس والولايات المتحدة







لكن والولايات المتحدة وحركة بعثت رسائل متضاربة في الأيام والساعات الأخيرة، بشأن التقدم المحرز في محادثات الهدنة، حتى في الوقت الذي بدا به الرئيس الأميركي وكأنه يكثف الضغوط لإنهاء الحرب.

Advertisement

ويبدو أن اقتراح وقف إطلاق النار قيد المناقشة حاليا مشابه لعروض سابقة، وفقا لمسؤولين تحدثوا لصحيفة " تايمز" الأميركية، شريطة عدم هويتهم.



وبموجب ، توافق إسرائيل وحماس على هدنة أولية مدتها 60 يوما، تفرج خلالها الحركة عن حوالي 10 رهائن أحياء ونصف الجثث المتبقية، مقابل إطلاق سراح فلسطينيين في السجون ، وفقا لمسؤولين إسرائيليين وثالث غربي وشخص مطلع على المفاوضات.



وقالت المصادر إنه "خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر شهرين، ستتفاوض إسرائيل وحماس على شروط هدنة دائمة".



وتريد حماس ضمانات بأن تؤدي هذه المحادثات إلى إنهاء الحرب، وهي ضمانات لا ترغب إسرائيل في إدارجها بالاتفاق، وفقا لأحد المسؤولين الإسرائيليين والمسؤول . يسعى الوسطاء إلى التوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن المتبقين هناك، وسط تهديدات إسرائيلية بشن هجوم كاسح على كامل القطاع.لكن والولايات المتحدة وحركة بعثت رسائل متضاربة في الأيام والساعات الأخيرة، بشأن التقدم المحرز في محادثات الهدنة، حتى في الوقت الذي بدا به الرئيس الأميركي وكأنه يكثف الضغوط لإنهاء الحرب.ويبدو أن اقتراح وقف إطلاق النار قيد المناقشة حاليا مشابه لعروض سابقة، وفقا لمسؤولين تحدثوا لصحيفة " تايمز" الأميركية، شريطة عدم هويتهم.وبموجب ، توافق إسرائيل وحماس على هدنة أولية مدتها 60 يوما، تفرج خلالها الحركة عن حوالي 10 رهائن أحياء ونصف الجثث المتبقية، مقابل إطلاق سراح فلسطينيين في السجون ، وفقا لمسؤولين إسرائيليين وثالث غربي وشخص مطلع على المفاوضات.وقالت المصادر إنه "خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر شهرين، ستتفاوض إسرائيل وحماس على شروط هدنة دائمة".وتريد حماس ضمانات بأن تؤدي هذه المحادثات إلى إنهاء الحرب، وهي ضمانات لا ترغب إسرائيل في إدارجها بالاتفاق، وفقا لأحد المسؤولين الإسرائيليين والمسؤول .

وفي حين صرح بأنه "مستعد لوقف إطلاق نار مؤقت"، فإن شروطه لإنهاء الحرب تتضمن بنودا "غير قابلة للتنفيذ أو حتى " بالنسبة لحماس، فقد طالب الحركة بإلقاء سلاحها ومغادرة قيادتها غزة.



وفي غضون ذلك، تهدد إسرائيل بشن هجوم غزة، مما أثار انتقادات متزايدة حتى من حلفائها التقليديين مثل وفرنسا وألمانيا.



وكانت إسرائيل منعت دخول جميع المساعدات إلى القطاع، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية، لأكثر من شهرين، قبل أن تسمح بدخول بعضها الأسبوع الماضي.



وتعهد بأن الهجوم البري "سيسحق حماس بشكل حاسم"، لكن دعت عائلات الرهائن إلى وقف فوري لإطلاق النار لتحرير أقاربهم.



وأصدرت إسرائيل وحماس والولايات المتحدة سلسلة من التعليقات المتناقضة حول مفاوضات إنهاء الحرب، مما زاد من الالتباس حول وضع المحادثات.



ففي يوم الإثنين، ذكرت وسائل إعلام تابعة لحماس أن الحركة قبلت اقتراح وقف إطلاق النار من ستيف ويتكوف، مبعوث إلى ، إلا أنه سارع إلى نفي هذا الموقف.



وقال لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي: "ما رأيته من حماس مخيب للآمال وغير مقبول على الإطلاق".